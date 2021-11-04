Суд Одещини розгляне справу 70-річного жителя Южного, якого звинувачують у зґвалтуванні 13 дітей

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



Прокуратура встановила, що мешканець Южного має кілька судимостей і змінював своє ім’я та місце проживання після відбування покарань у в’язницях.



Протягом 2020-2021 років він заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до свого тимчасового помешкання та обіцяв дітям дозволити пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та поїсти солодощі.



"Використовуючи фізичну перевагу та безпорадність неповнолітніх, чоловік вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. До більшості дітей обвинувачений здійснював сексуальне насилля повторно, а щодо деяких - протягом декількох місяців. Інколи він залишав дітей у себе на ночівлю", - повідомили у прокуратурі.



Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує від п’яти років ув’язнення.



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