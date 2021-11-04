Суд Одещини розгляне справу 70-річного жителя Южного, якого звинувачують у зґвалтуванні 13 дітей
Доброславська окружна прокуратура на Одещині скерувала до суду справу 70-річного жителя Южного, якого звинувачують у зґвалтуванні та розбещенні тринадцяти дітей
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокуратура встановила, що мешканець Южного має кілька судимостей і змінював своє ім’я та місце проживання після відбування покарань у в’язницях.
Протягом 2020-2021 років він заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до свого тимчасового помешкання та обіцяв дітям дозволити пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та поїсти солодощі.
"Використовуючи фізичну перевагу та безпорадність неповнолітніх, чоловік вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. До більшості дітей обвинувачений здійснював сексуальне насилля повторно, а щодо деяких - протягом декількох місяців. Інколи він залишав дітей у себе на ночівлю", - повідомили у прокуратурі.
Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує від п’яти років ув’язнення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.14
Купівля 26.14Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 30.14Продаж 30.51
- Актуальне
- Важливе