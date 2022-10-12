Суд узяв під варту підозрюваного у справі Укргазбанку, де фігурує ексголова НБУ

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Мова йде про начальника департаменту щодо роботи з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку – йому обрали запобіжний захід із можливістю вийти під заставу 35,1 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу - до 10 грудня.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (розтрата майна); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Слідством встановило, що впродовж 2014-2019 років за злочинною схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Для цього службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "послуги" банк щомісячно незаконно виплачував цим особам грошову винагороду.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях вже ексголові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва Укргазбанком, яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень