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Суд відмовився заарештувати ексзаступника Уляни Супрун Павла Ковтонюка

5 жовтня, 2022 середа
19:29
Суспільство Павло Ковтонюк

Суддя Печерського районного суду Києва не підтримала клопотання прокурорів і залишила Павла Ковтонюка з особистим зобов'язанням

Про це Еспресо.TV повідомив адвокат експосадовця Андрій Слюсар. 

У середу, 5 жовтня, відбулося засідання у справі заступника міністра охорони здоров'я у 2016-2019 рр. Павла Ковтонюка. Державне бюро розслідувань підозрює колишнього посадовця у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. 

Як стверджують у ДБР, у 2018 році, перебуваючи на посаді заступника міністра охорони здоров'я, Павло Ковтонюк підписав документи про закупівлю програмного забезпечення для реєстру живих донорів стовбурових клітин і воно надалі не використовувалося. У підсумку країна нібито втратила 1,9 млн грн бюджетних коштів.

Прокурор вимагав застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 06:00 з використанням електронних засобів контролю. У ході судового засідання адвокат Ковтонюка Андрій Слюсар заявив, що кілька народних депутатів готові взяти його підзахисного на поруки. У суді наживо таке рішення засвідчили Юлія Клименко, Ярослав Железняк, Ярослав Юрчишин, Марина Бардіна, Лада Булах, Анна Бондар, Дмитро Гурін і Гео Лерос. Депутати Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Галина Васильченко та Давид Арахамія подали відповідні заяви онлайн. 

Громадськість також активно виступила на підтримку колишнього заступника Супрун. Пости з підтримкою опублікували десятки активістів та громадських діячів, а пацієнтські організації Мережі БО "100% Життя" опублікували окрему заяву щодо підозри Павлу Ковтонюку.
Суддя це врахувала та обрала більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 

"Фактично, цим рішенням суддя констатувала, що прокурор не зміг довести існування жодного ризику протиправної поведінки Павла Ковтонюка. Сподіваюся, прокурору вистачить професійної сміливості для того, щоб визнати свою помилку та безпідставність підозр і закрити справу самостійно, а не передавати її до суду", – прокоментував правозахисник. 

Він додав, що зараз очікує на матеріали справи, які йому нададуть для ознайомлення. 

"Ми працюватимемо над тим, щоб довести невинуватість Павла та нелогічність висунутих щодо нього звинувачень", – підсумував юрист. 

Раніше його підзахисний визнав, що підписав згадані у підозрі документи. Але додав, що "не підписати їх було б злочином, і якби повернувся в той день, то зробив би це знову". Програмне забезпечення, на яке виділили кошти з держбюджету, мало забезпечити доступ Україні до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку. За словами експосадовця, документ він підписав на законних підставах, це було необхідно, щоб реформувати систему охорони здоров'я у сфері трансплантацій. Це був не його напрямок роботи у відомстві. Свій підпис під документом поставив, бо профільного заступника не було на місці, а закупівлю важливо було завершити до кінця місяця.

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