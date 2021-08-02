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Суд вивчив записи з камер відеоспостереження у справі Шеремета

2 серпня, 2021 понедiлок
18:36

Шевченківський районний суд міста Києва відклав розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – Яни Дугарь, Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко – до 3 серпня

Про це повідомляє Укрінформ.

«Суд відкладає судове засідання до 3 серпня на 11:00», - сказала суддя.

Під час засідання суд продовжив досліджувати докази, раніше надані прокурором у справі, зокрема, дослідив додатки до протоколів, записи з камер відеоспостереження за різні періоди часу, постанову про призначення експертизи щодо того, який зріст осіб на певних відеозаписах, супровідні листи до документів, копії висновків експертів, постанову про призначення експертизи щодо ідентифікації особи з відеозаписів та інші.

Як йдеться у повідомленні, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

Відомо, що 4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.

Зазначається, щго 30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід для обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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