Суп із квасолею: рецепт для мультиварки та приготування в каструлі
Як приготувати квасолевий суп, щоб він був смачним та насиченим? Ми підготували для вас два рецепти, аби ви могли приготувати страву в мультиварці або на плиті в каструлі
Ситний суп із квасолею — це відмінний вибір для смачного обіду. Квасоля - це бобова культура, яка має безліч корисних властивостей для здоров'я. Вона є відмінним джерелом рослинного білка, волокон, вітамінів і мінералів. Містить значну кількість білка, необхідного для будівництва тканин, а також заліза, калію, магнію та інших мікроелементів, що сприяють здоров'ю серця і нервової системи.
У цій статті ми розглянемо рецепти приготування цього квасолевого супу як у мультиварці, так і у звичайній каструлі, щоб ви могли насолоджуватися цією смачною стравою в будь-який час.
Квасолевий суп у мультиварці
Інгредієнти:
- квасоля - 150 г
- картопля - 450 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- томатна паста – 1,5 ст. л.
- соняшникова олія – 2 ст. л.
- куряча грудка або гомілки - 400 г
- часник – 2 зубчики
- кріп – пучок
- вода – 2 л (приблизно)
- лавровий листочок – 2 шт.
- чорний перець горошком та сіль
Покроковий рецепт як приготувати суп із квасолею:
- Бажано заздалегідь залити квасолю холодною водою та залишити на 8-10 годин.
- Цибулю очищаємо та нарізаємо невеликим кубиком. Моркву натираємо на крупній терці.
- Картоплю очищаємо, нарізаємо будь-яким зручним для вас способом.
- У чашу мультиварки наливаємо олію, обираємо режим "Смаження" та чекаємо поки олія нагріється. Смажимо спочатку цибулю та моркву. Потім додаємо м'ясо готуємо до золотавої скоринки.
- У чашу додаємо картоплю, квасолю, перець, сіль та воду. Закриваємо кришку мультиварки та вмикаємо режим «Варіння» на 1,5 години.
- За 10 хвилин до закінчення програми, відкриваємо мультиварку та додаємо томатну пасту, подрібнений часник, лаврові листочки. Добре перемішуємо, закриваємо кришку та залишаємо до закінчення програми.
- Перед подачею додаємо зелень. Готово!
Цей чудовий рецепт квасолевого супу можна приготувати не лише в мультиварці, а й у звичайній каструлі на плиті. Проте, час приготування залежить від самої квасолі, тому його визначайте самостійно.
Фото: Freepik
Суп із квасолею
Інгредієнти:
- квасоля червона консервована - 800 г
- цибуля ріпчаста - 200 г
- картопля - 350 г
- часник - 4 зубчики
- вершкове масло - 30 г
- соняшникова олія – 2 ст. л.
- томатна паста – 2 ст. л.
- свіжа кінза - 15 г
- вода – 800 мл
- перець чорний мелений - 1/2 ч. л.
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- перець чилі (пластівці) – 1 ч. л.
- сіль – 2 ч. л.
Покроковий рецепт, як зварити квасолевий суп:
- Цибулю та картоплю очищаємо, нарізаємо кубиком.
- Каструлю з соняшниковою олією нагріваємо, додаємо цибулю та вершкове масло. Смажимо до золотавого кольору. Потім додаємо картоплю, наливаємо воду та доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин.
- У каструлю додаємо консервовану квасолю, томатну пасту, перець чилі та чорний, хмелі-сунелі та сіль. Знову даємо закипіти та продовжуємо варити ще 10 хвилин.
- Часник пропускаємо через прес та додаємо до супу. Вимикаємо страву.
- Перед подачею додаємо кінзу.
Смачного!
Фото: Freepik
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