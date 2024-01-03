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Суп із квасолею: рецепт для мультиварки та приготування в каструлі

3 січня, 2024 середа
21:00
рецепти Суп із квасолею

Як приготувати квасолевий суп, щоб він був смачним та насиченим? Ми підготували для вас два рецепти, аби ви могли приготувати страву в мультиварці або на плиті в каструлі

Ситний суп із квасолею — це відмінний вибір для смачного обіду. Квасоля - це бобова культура, яка має безліч корисних властивостей для здоров'я. Вона є відмінним джерелом рослинного білка, волокон, вітамінів і мінералів. Містить значну кількість білка, необхідного для будівництва тканин, а також заліза, калію, магнію та інших мікроелементів, що сприяють здоров'ю серця і нервової системи.

У цій статті ми розглянемо рецепти приготування цього квасолевого супу як у мультиварці, так і у звичайній каструлі, щоб ви могли насолоджуватися цією смачною стравою в будь-який час.

Квасолевий суп у мультиварці

рецепт Квасолевого СупУ

Інгредієнти:

  • квасоля - 150 г
  • картопля - 450 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • томатна паста – 1,5 ст. л.
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • куряча грудка або гомілки - 400 г
  • часник – 2 зубчики
  • кріп – пучок
  • вода – 2 л (приблизно)
  • лавровий листочок – 2 шт.
  • чорний перець горошком та сіль

Покроковий рецепт як приготувати суп із квасолею:

  1. Бажано заздалегідь залити квасолю холодною водою та залишити на 8-10 годин.
  2. Цибулю очищаємо та нарізаємо невеликим кубиком. Моркву натираємо на крупній терці.
  3. Картоплю очищаємо, нарізаємо будь-яким зручним для вас способом.
  4. У чашу мультиварки наливаємо олію, обираємо режим "Смаження" та чекаємо поки олія нагріється. Смажимо спочатку цибулю та моркву. Потім додаємо м'ясо готуємо до золотавої скоринки.
  5. У чашу додаємо картоплю, квасолю, перець, сіль та воду. Закриваємо кришку мультиварки та вмикаємо режим «Варіння» на 1,5 години.
  6. За 10 хвилин до закінчення програми, відкриваємо мультиварку та додаємо томатну пасту, подрібнений часник,  лаврові листочки. Добре перемішуємо, закриваємо кришку та залишаємо до закінчення програми.
  7. Перед подачею додаємо зелень. Готово!

Цей чудовий рецепт квасолевого супу можна приготувати не лише в мультиварці, а й у звичайній каструлі на плиті. Проте, час приготування залежить від самої квасолі, тому його визначайте самостійно.

Фото: Freepik

Суп із квасолею

Інгредієнти:

  • квасоля червона консервована - 800 г
  • цибуля ріпчаста - 200 г
  • картопля - 350 г
  • часник - 4 зубчики
  • вершкове масло - 30 г
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • томатна паста – 2 ст. л.
  • свіжа кінза - 15 г
  • вода – 800 мл
  • перець чорний мелений - 1/2 ч. л.
  • хмелі-сунелі – 1 ч. л.
  • перець чилі (пластівці) – 1 ч. л.
  • сіль – 2 ч. л.

Покроковий рецепт, як зварити квасолевий суп:

  1. Цибулю та картоплю очищаємо, нарізаємо кубиком.
  2. Каструлю з соняшниковою олією нагріваємо, додаємо цибулю та вершкове масло. Смажимо до золотавого кольору. Потім додаємо картоплю, наливаємо воду та доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин.
  3. У каструлю додаємо консервовану квасолю, томатну пасту, перець чилі та чорний, хмелі-сунелі та сіль. Знову даємо закипіти та продовжуємо варити ще 10 хвилин.
  4. Часник пропускаємо через прес та додаємо до супу. Вимикаємо страву.
  5. Перед подачею додаємо кінзу.

Смачного!

Фото: Freepik


 
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