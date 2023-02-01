Суркіс пообіцяв віддати на ЗСУ частину коштів з трансферу Забарного

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим ЗСУ, які щодня здійснюють справжні подвиги. Саме ЗСУ дозволили нашій країні вистояти, а нашому футболу існувати та поступово відновлюватися. Ми у великому боргу перед українськими військовими. Безумовно, частина коштів, отриманих "Динамо", буде спрямована на підтримку ЗСУ. Крім того, ми плануємо проведення благодійного матчу із "Борнмутом", який дозволить зібрати додаткові кошти для гуманітарних ініціатив клубу", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

20-річний Ілля Забарний є вихованцем "Динамо". У нинішньому сезоні він зіграв за киян 25 матчів. На рахунку оборонця 24 матчі за збірну України. Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро.

"Борнмут" займає в чемпіонаті Англії 18-те місце.

У прем'єр-лізі виступають три українських футболісти - Олександр Зінченко грає за "Арсенал", Михайло Мудрик - за "Челсі", а Віталій Миколенко - за "Евертон".

31 січня центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний перейшов у англійський "Борнмут".

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