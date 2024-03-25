25 березня - День Служби безпеки України та Благовіщення

Об'єднані цього дня, українці пам'ятають про важливість віри, мужності та відданості, які визначають сучасну Україну в її боротьбі за мир та благополуччя.

День Служби безпеки України

Згідно з Указом Президента №193/2001, в Україні щорічно 25 березня відзначається День Служби безпеки, адже цього дня у 1992 році Парламент прийняв Закон "Про Службу безпеки України". Ця важлива дата присвячена вшануванню праці та внеску працівників служби у забезпеченні національної безпеки, захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Працівники СБУ пліч-о-пліч з військовослужбовцями Збройних Сил протидіють атакам, викривають зрадників та знищують ворогів. Їхні зусилля спрямовані на збереження мирного життя громадян та безпеки країни в умовах війни та будь-якої агресії.

Основні завдання СБУ

СБУ відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки у країні, захищає національні інтереси та допомагає в збереженні суверенітету України. Вони ставлять за мету захищати:

державний суверенітет та цілісність,

конституційний лад та державні інтереси,

територіальну цілісність,

науково-технічний та оборонний потенціал країни.

Крім того, ці фахівці забезпечують права і свободи кожної людини, борючись з тероризмом, екстремізмом, злочинністю, діяльності іноземних спецслужб та іншими загрозами для національної безпеки.

У цей день українці вшановують відвагу, мужність та професіоналізм фахівців СБУ, які ризикують власним життям задля захисту країни та її громадян. Разом ми радіємо кожному успіху, кожній перемозі та здобутку, які приносить СБУ на шляху до захисту національних інтересів та забезпечення миру в Україні. Всі ми мріємо про великий день перемоги - тоді, коли Україна буде вільною та процвітаючою державою, а загрози безпеки будуть позаду. Ви наближайте перемогу, дякуємо за вашу працю!

Фото: Укрінформ

Благовіщення Благословенної Діви Марії

Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з найважливіших свят в християнському календарі. Благовіщення сталося, коли архангел Гавриїл з'явився Діві Марії у Назареті та оголосив, що вона стане матір'ю Сина Божого.

Відомо, що Марія відрізнялась високою моральністю, покірливістю перед Богом та чистотою серця. Її покликання стати Матір'ю Божою було викликом та великою місією, яку вона прийняла зі смиренністю. Вона жила просте, але благоговійне життя, була тою, хто втілював в собі ідеали покори, чистоти та віри, її життя служило прикладом для християн у всі часи.

Згідно з Євангеліє від св. Луки (1:26-38), архангел Гавриїл з'явився Марії, яка була обраною Богом, і сказав їй, що вона зачне та народить Сина, якому буде дане ім'я Ісус. Марія відповіла на це: "Я ж Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм!". Цей момент відзначається як Благовіщення та вважається початком великого діяння Божого спасіння через народження Ісуса Христа.

Благовіщення у народі також сприймається як свято, що пов'язане з приходом весни та є ознакою нового початку.

Коли зазвичай відзначається це свято?

У християнському календарі Благовіщення є неперехідним святом, тому його дата відзначення залишається постійною та припадає на 25 березня за григоріанським та новоюліанським календарями. Однак, для тих, хто святкує за юліанським календарем, це свято припадає на 7 квітня.

Це різноманіття відображає різні підходи, але незмінним залишається важливий момент у християнській історії - Благовіщення Пресвятої Діви Марії.

Фото: vue.gov.ua

Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції свята

Благовіщення є символом нового життя, надії та віри в Божий план для людства. Ця подія є однією з основ християнської віри, оскільки вона відображає важливий момент у спасінні світу через прийняття Ісусом Христом нашого гріха.

Благовіщення, як і будь-яке релігійне свято, супроводжується рядом традицій та обрядів, які додають особливого значення цій події. У цей день церковні служби зазвичай включають читання Євангелії про архангела Гавриїла, який з'явився Діві Марії з благою вістю. А також проводиться літургія зі спеціальними молитвами та піснями.

Віряни віддають честь та моляться Пресвятій Діві Марії та Ісусові Христові в цей особливий день. Молитва може бути особистою, адже вважається, що цього свята відкриваються небеса і Бог може почути всі людські прохання та відповісти на них.

Благовіщення важливо провести в гарному настрої, радіти та бути вдячним. Традиційно вважається, що в цей час не можна займатися важкою працею, сваритися та лихословити. Замість цього, краще святкувати вдома разом з родиною, спрямовувати свою увагу на радість спілкування.

Крім того, й досі збереглися деякі старовинні звичаї, пов'язані з цим святом. Зокрема, приділяли увагу прикметам щодо погоди. До Благовіщення серйозно готувалися, здійснюючи ряд захисних обрядів та займалися прибиранням. Так, наприклад, обкурювали димом теплий одяг, щоб вигнати нечисту силу, забезпечити благополуччя та процвітання.

Це також може бути часом роздумів і підготовки до Великодня, який наближається. Традиції варіюються в залежності від культурних та суспільних звичаїв кожного регіону, але всі вони відображають особливе значення цього свята для християнства.