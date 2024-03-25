Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство 25 березня - День Служби безпеки України та Благовіщення

25 березня - День Служби безпеки України та Благовіщення

25 березня, 2024 понедiлок
10:00
Суспільство Служба безпеки України

У понеділок, 25 березня, Українці відзначають дві важливі події: професійне свято - День Служби безпеки та релігійне - Благовіщення Діви Марії

Об'єднані цього дня, українці пам'ятають про важливість віри, мужності та відданості, які визначають сучасну Україну в її боротьбі за мир та благополуччя.

День Служби безпеки України

Згідно з Указом Президента №193/2001, в Україні щорічно 25 березня відзначається День Служби безпеки, адже цього дня у 1992 році Парламент прийняв Закон "Про Службу безпеки України". Ця важлива дата присвячена вшануванню праці та внеску працівників служби у забезпеченні національної безпеки, захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Працівники СБУ пліч-о-пліч з військовослужбовцями Збройних Сил протидіють атакам, викривають зрадників та знищують ворогів. Їхні зусилля спрямовані на збереження мирного життя громадян та безпеки країни в умовах війни та будь-якої агресії.

Основні завдання СБУ

СБУ відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки у країні, захищає національні інтереси та допомагає в збереженні суверенітету України. Вони ставлять за мету захищати:

  • державний суверенітет та цілісність,
  • конституційний лад та державні інтереси,
  • територіальну цілісність,
  • науково-технічний та оборонний потенціал країни.

Крім того, ці фахівці забезпечують права і свободи кожної людини, борючись з тероризмом, екстремізмом, злочинністю, діяльності іноземних спецслужб та іншими загрозами для національної безпеки.

У цей день українці вшановують відвагу, мужність та професіоналізм фахівців СБУ, які ризикують власним життям задля захисту країни та її громадян. Разом ми радіємо кожному успіху, кожній перемозі та здобутку, які приносить СБУ на шляху до захисту національних інтересів та забезпечення миру в Україні. Всі ми мріємо про великий день перемоги - тоді, коли Україна буде вільною та процвітаючою державою, а загрози безпеки будуть позаду. Ви наближайте перемогу, дякуємо за вашу працю!

Фото: Укрінформ

Благовіщення Благословенної Діви Марії

Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з найважливіших свят в християнському календарі. Благовіщення сталося, коли архангел Гавриїл з'явився Діві Марії у Назареті та оголосив, що вона стане матір'ю Сина Божого.

Відомо, що Марія відрізнялась високою моральністю, покірливістю перед Богом та чистотою серця. Її покликання стати Матір'ю Божою було викликом та великою місією, яку вона прийняла зі смиренністю. Вона жила просте, але благоговійне життя, була тою, хто втілював в собі ідеали покори, чистоти та віри, її життя служило прикладом для християн у всі часи.

Згідно з Євангеліє від св. Луки (1:26-38), архангел Гавриїл з'явився Марії, яка була обраною Богом, і сказав їй, що вона зачне та народить Сина, якому буде дане ім'я Ісус. Марія відповіла на це: "Я ж Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм!". Цей момент відзначається як Благовіщення та вважається початком великого діяння Божого спасіння через народження Ісуса Христа.

Благовіщення у народі також сприймається як свято, що пов'язане з приходом весни та є ознакою нового початку.

Коли зазвичай відзначається це свято?

У християнському календарі Благовіщення є неперехідним святом, тому його дата відзначення залишається постійною та припадає на 25 березня за григоріанським та новоюліанським календарями. Однак, для тих, хто святкує за юліанським календарем, це свято припадає на 7 квітня.

Це різноманіття відображає різні підходи, але незмінним залишається важливий момент у християнській історії - Благовіщення Пресвятої Діви Марії.

Фото: vue.gov.ua

Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції свята

Благовіщення є символом нового життя, надії та віри в Божий план для людства. Ця подія є однією з основ християнської віри, оскільки вона відображає важливий момент у спасінні світу через прийняття Ісусом Христом нашого гріха.

Благовіщення, як і будь-яке релігійне свято, супроводжується рядом традицій та обрядів, які додають особливого значення цій події. У цей день церковні служби зазвичай включають читання Євангелії про архангела Гавриїла, який з'явився Діві Марії з благою вістю. А також проводиться літургія зі спеціальними молитвами та піснями.

Віряни віддають честь та моляться Пресвятій Діві Марії та Ісусові Христові в цей особливий день. Молитва може бути особистою, адже вважається, що цього свята відкриваються небеса і Бог може почути всі людські прохання та відповісти на них.

Благовіщення важливо провести в гарному настрої, радіти та бути вдячним. Традиційно вважається, що в цей час не можна займатися важкою працею, сваритися та лихословити. Замість цього, краще святкувати вдома разом з родиною, спрямовувати свою увагу на радість спілкування.

Крім того, й досі збереглися деякі старовинні звичаї, пов'язані з цим святом. Зокрема, приділяли увагу прикметам щодо погоди. До Благовіщення серйозно готувалися, здійснюючи ряд захисних обрядів та займалися прибиранням. Так, наприклад, обкурювали димом теплий одяг, щоб вигнати нечисту силу, забезпечити благополуччя та процвітання.

Це також може бути часом роздумів і підготовки до Великодня, який наближається. Традиції варіюються в залежності від культурних та суспільних звичаїв кожного регіону, але всі вони відображають особливе значення цього свята для християнства.

Теги:
Новини
Україна
СБУ
ПЦУ
Читайте також:
Юрій Богданов
Автор Юрій Богданов
24 березня, 2024 неділя
Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
22 березня, 2024 п'ятниця
"ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків": у мережі з'явився новий вкид РФ
blackout Куба
Автор Андріана Стахів
23 березня, 2024 субота
"Ми голодні": що відбувається на Кубі та чому розпочалися протести
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.38
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
10:50
термінова новина, 2023-2024
У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги
10:43
Фуміо Кісіда
У КНДР заявили, що прем'єр Японії Кішіда запропонував зустрітися з Кім Чен Ином уперше за 20 років
10:32
Додаток "Дія"
Українці зможуть через Дію подати заяви в Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією
10:20
На фото: Олівія Колман
Зірка "Корони" Олівія Колман заявила, що заробляла б значно більше, якби була чоловіком
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Російські НПЗ – законна ціль атаки українських дронів
09:59
Огляд
Макс Ферстаппен
Кінець переможної серії Ферстаппена, останній шанс Вайлдера та найшвидший гол в історії футболу. Головні новини світового спорту за тиждень
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Під час останніх повітряних ударів ворог використав ракети, які були нещодавно виготовлені: Згурець про поновлення ракетних атак РФ
09:46
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
09:30
Кирило Буданов
Буданов: Росіяни мають розробки морських дронів, але вдало застосували їх лише раз
09:20
Кейт Міддлтон
Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати Британію, - The Telegraph
09:09
Оновлено
шахед
РФ атакувала південь України: на Миколаївщині 11 постраждалих, в Одесі - екстрені відключення світла
09:08
Ексклюзив
ЗСУ, військові
Ворог трохи притих - готується до наступу, або економить БК: боєць ЗСУ Ієвлєв про Горлівський напрямок
08:46
Південнокитайське море
Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент з обстрілом філіппінського судна
08:37
метро Харків
У Харкові попри блекаут запустили метро
08:33
Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі
Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі: ГУР розповіло деталі пошкоджень судна
08:22
США Японія
США планують посилити функції свого командного штабу в Японії на тлі загроз в регіоні, - ЗМІ
08:18
Генерал-майор Віктор Ніколюк
Глава командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду і планує очолити один із напрямків фронту
08:04
OPINION
Ігор Луценко
ІДІЛ — другий після Пригожина "чорний лебідь" Путіну
07:54
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Атака РФ по Кривому Рогу 12 березня: кількість загиблих зросла до шести
07:50
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони за добу ліквідували 11 танків, 22 артсистеми та 640 окупантів, - Генштаб
07:44
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський: Знищення енергооб’єктів в Україні загрожує гуманітарною катастрофою
07:42
Учені попередили про серйозні порушення магнітного поля Землі: які наслідки можуть бути
07:04
Ріші Сунак
Британія готує план щодо оборонного потенціалу: він передбачає кошти на ядерну енергетику
06:42
У Ізраїлі заявили, що більше не пропускатимуть конвої з допомогою для Гази від Палестинського агентства ООН
06:35
Александер де Кроо
ЄС має відмовитися від ядерного палива з Росії, - прем'єр Бельгії
06:27
дрон, БПЛА
У Ростовській області сталась пожежа на електростанції: міноборони пише про атаку дронів на регіон
06:22
Майк Джонсон
"Після Великодня": у палаті представників США назвали новий термін можливого голосування за пакет допомоги Україні
05:54
В Укренерго назвали терміни можливого покращення ситуації в Харкові
00:37
Молдова
Росія веде гібридну війну проти Молдови, - глава МЗС
00:21
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Перше судове засідання над "ватажком" терористів з Підмосков'я перевели у закритий режим
2024, неділя
24 березня
23:47
Віталій Кличко
Кличко пообіцяв влітку відкрити Подільський міст для автівок
23:22
Габріель Атталь
У Франції підняли рівень терористичної загрози до найвищого, - прем'єр
23:11
Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс
В Ірландії обрали нового прем'єра: він стане наймолодшим в історії країни
22:42
поліцейське авто
В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є загиблі
22:29
Ворог атакував Красногорівку на Донеччині, троє поранених
22:05
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
З такими втратами на флоті РФ вже не зможе здійснити проти нас десантну операцію: пояснює військовий експерт Снєгирьов
21:48
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль погодився на угоду щодо звільнення щонайменше 700 палестинських бойовиків, - ЗМІ
21:45
Ексклюзив
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон розуміє, що за пів року вже може бути пізно відправляти своє військо до України, - журналістка Олекса
21:19
Оновлено
полиция района Нор Норк в Ереване
Напад на відділ поліції: у Вірменії відкрили справу щодо тероризму
21:12
Часів Яр та Бахмут на мапі DeepState
Ситуація біля Часового Яру погіршується, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV