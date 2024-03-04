Через повномасштабну війну за кордон перемістили 196 українських дитячих будинків

Про це повідомив голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми переміщували їх (дитячі будинки, - ред.) як у межах України, так і за кордон. Якщо брати ситуацію на сьогодні, то у нас 94 заклади в межах України було переміщено і, відповідно, 196 – за межі України", - зауважив він.

Луцик розповів, що майже всі діти й дитячі будинки перемістилися за кордон із вихователями, які наразі також є педагогами.

"Тому забезпечується україномовне оточення. Не в усіх країнах в нас достатня кількість вихователів, тому ми просимо наших міжнародних партнерів додатково наймати українців", - додав очільник Національної соціальної сервісної служби.

Також він зауважив, що відомство проводить виїзні моніторинги цих установ разом з Міністерством соціальної політики.

"Ми під час останнього моніторингу поспілкувалися з понад 400 дітьми, розпитали про умови без присутності вихователів, які в них є скарги. І на підставі цього ми формуємо звіт і цілісну картину перебування закладу в цій країні", - проінформував Луцик.

Водночас він уточнив, що у Польщі, Німеччині та Туреччині перебувають найбільше дітей з України, які позбавлені батьківського піклування.