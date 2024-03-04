Через повномасштабну війну за кордон перемістили 196 українських дитячих будинків
Від початку повномасштабної російської агресії 196 українських дитячих закладів інтернатного типу перемістили за кордон
Про це повідомив голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Ми переміщували їх (дитячі будинки, - ред.) як у межах України, так і за кордон. Якщо брати ситуацію на сьогодні, то у нас 94 заклади в межах України було переміщено і, відповідно, 196 – за межі України", - зауважив він.
Луцик розповів, що майже всі діти й дитячі будинки перемістилися за кордон із вихователями, які наразі також є педагогами.
"Тому забезпечується україномовне оточення. Не в усіх країнах в нас достатня кількість вихователів, тому ми просимо наших міжнародних партнерів додатково наймати українців", - додав очільник Національної соціальної сервісної служби.
Також він зауважив, що відомство проводить виїзні моніторинги цих установ разом з Міністерством соціальної політики.
"Ми під час останнього моніторингу поспілкувалися з понад 400 дітьми, розпитали про умови без присутності вихователів, які в них є скарги. І на підставі цього ми формуємо звіт і цілісну картину перебування закладу в цій країні", - проінформував Луцик.
Водночас він уточнив, що у Польщі, Німеччині та Туреччині перебувають найбільше дітей з України, які позбавлені батьківського піклування.
- 23 лютого повідомлялося, що українським дітям, яких депортували з тимчасово окупованих територій, у дитячих таборах у Білорусі нав’язують прорадянські наративи та викорінюють їхню національну ідентичність.
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