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Дата початку Великого посту: головні етапи, значення та заборони

17 березня, 2024 неділя
10:00
Суспільство Великий піст

Початок Великого посту є важливою подією для всіх вірян, оскільки цей період передує відзначенню світлого свята - Воскресіння Христового

Великий піст символізує духовне очищення та підготовку вірян до святкування найважливішого християнського свята – Воскресіння Господа. Це час для самопожертви та духовного зростання, коли люди звертаються до внутрішньої рефлексії, покаяння та підтримки один одного на духовному шляху.

Коли початок Великого посту у 2024 році та скільки триватиме?

Цього року Великий піст для вірян християнської та греко-католицької церкви починається 18 березня. Він має особливе значення, оскільки це один із найважливіших періодів православного календаря. Протягом 48 днів віряни відмовляються від різних видів розваг та поживних продуктів, звертаються до духовних практик та старанно готуються до Великодня – часу воскресіння та перемоги. Тобто, цьогоріч останній день посту припадає на 4 травня.

Увесь період перед Великоднем умовно можна розділити на два важливі періоди: Чотиридесятниці та Страсний тиждень:

  • Чотиридесятниця - цей період триватиме до Вербної неділі. Особливо важливим вважають перший тиждень посту, це час молитов та покаяння.
  • Страсний тиждень або седмиця - це останній тиждень перед Великоднем. У цей час віряни ще глибше занурюються в духовні роздуми, відвідують церковні служби та готуються до урочистого святкування Воскресіння.

Історія Великого посту та його значення

Великий піст в християнстві є символічним періодом підготовки до Великодня та відзначається численними обрядами та традиціями. Його встановлено на пам'ять про 40-денне поневіряння Ісуса Христа в пустелі, де він відмовляв собі у спокусі для духовної чистоти.

Фото: wordpress.com

Перший день посту - Чистий понеділок, що розпочинає Чисту седмицю, під час якої раніше вживали гриби та різні соління. Крім того, відзначається свято Торжества Православ’я, що встановлене царицею Феодорою як пам’ять про відновлення шанування святих ікон.

Друга неділя посту приурочена до пам’яті святого Григорія Палами. Третій та четвертий тижні називають Хрестопоклонними. Крім того, четверта неділя посту – це день пам’яті преподобного Іоана Ліствичника. Вшанування преподобної Марії Єгипетської, яке відбувається п’ятого тижня, а також урочистий Вхід Господній в Єрусалим у шосту неділю (Вербна неділя) – це лише декілька знакових подій цього періоду, які наповнюють Великий пост значущим змістом та допомагають вірянам підготуватися до святкування Великодня.

Загалом цей піст не обмежується лише фізичним обмеженням у їжі, але й спонукає до духовного очищення та покаяння. Період, коли віруючі звертають більшу увагу на свої духовні практики та внутрішні перетворення. Очищення душі важливе для підготовки до святкування Великодня, яке символізує перемогу життя над смертю та відродження духовної сутності. Тому під час Великого посту люди звертаються до внутрішньої саморефлексії, розглядаючи свої почуття, дії та ставлення до себе та інших.

Що потрібно робити та їсти в цей період?

Під час посту перед Великоднем, дотримання низки правил має важливе значення, яке спрямоване на духовне і фізичне очищення, зокрема:

  • Зближення з Богом через молитву та читання Священного Письма допомагають зосередитися на духовних цілях та відчути підтримку в цей період.
  • Більш часте відвідування храму. Це сприяє зміцненню духовного життя та відчуттю об'єднаності.
  • Визнання своїх помилок перед Богом (каяття) та прагнення виправити їх для подальшого духовного розвитку.
  • Позбавлення від негативних думок та обміркування власних вчинків.

Крім цих правил, що сприяють зосередженню на духовних цілях та розвитку духовної сили під час посту, ви також маєте обмежувати себе від вживання їжі тваринного походження: м'ясо, яйця, молочні продукти, риба. Також існує обмеження на вживання алкогольних напоїв. Деякі послаблення можливі лише на свято Благовіщення та у Вербну неділю.

Фото: Freepik

Що можна їсти під час Великого посту?

  • овочі та зелень;
  • фрукти, сухофрукти та ягоди;
  • різні види бобових (квасоля, соя, нут, горох тощо);
  • деякі солодощі (чорний шоколад, халва, варення, мармелад тощо);
  • макаронні вироби та крупи;
  • насіння та горіхи;
  • рослинні жири;
  • гриби.

Звертайте увагу на етикетки продуктів, наприклад, більшість хлібобулочних виробів місять у своєму складі вершкове масло, яйця або молоко.

Категорії людей, яким можна не дотримуватися посту

Існують певні винятки для людей, які можуть бути звільнені від дотримання посту через стан здоров'я:

  • діти віком до 14 років. У цьому віці діти ще розвиваються і потребують різноманітної та збалансованої дієти для забезпечення нормального зростання та розвитку;
  • вагітні жінки та ті, хто годують груддю;
  • люди літнього віку;
  • люди, які страждають на хронічні захворювання та потребують спеціального харчування або медикаментозної терапії;
  • люди, які зайняті важкою фізичною працею.

Різка відмова від багатьох продуктів може нанести велику шкоду здоров'ю, тому важливо з обережністю підійти до цього питання. Якщо ви вважаєте, що не можете повністю дотримуватися посту, тоді почніть з невеликих кроків, таких як обмеження певних продуктів або дотримання посту лише в певні дні тижня. Важливо слухати своє тіло та консультуватися з лікарем чи духовним наставником у разі потреби.

Теги:
Новини
християнство
ПЦУ
греко-католицька церква
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