Директор НАБУ Кривонос заявив, що службове розслідування виявило порушення у справі про тиск на викривачів

Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Вчора я затвердив висновок службового розслідування, яке стосувалося подій вже після того, як було розпочато досудове розслідування щодо витоків. Це службове розслідування щодо можливого протиправного тиску щодо викривачів та інших питань, з цим пов'язаних", - розповів Кривонос.

Він додав, що управлінням внутрішнього контролю було зафіксовано певні порушення кодексу етики працівників НАБУ, закону про держслужбу та низки інших нормативно-правових актів.

Кривонос також зазначив, що на початку розслідування були допущені помилки, які він, як директор НАБУ, визнає та "працюватиме над удосконаленням певних процесів".

За його словами, особа, щодо якої здійснювалося службове розслідування, надала свої заперечення, які були долучені до матеріалів.

Висновок службового розслідування далі йде на розгляд дисциплінарної комісії, яка має дослідити матеріали справи й остаточно визначити, чи вчиняла особа порушення та чи будуть до неї застосовувати якісь заходи.

Кривонос уточнив, що дисциплінарна комісія складається з 5 людей - 3 працівники НАБУ і 2 представники ради громадського контролю при НАБУ.

Також під час брифінгу був присутній голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко, який розповів про досудове розслідування можливих "зливів" у НАБУ.

"Ряд слідчих і процесуальних дій запланований, частина з них зараз проводиться, тому поки це може зашкодити розголошення даних цього. Певні труднощі створює те, що можливі фігуранти були обізнані з початком цього розслідування", - сказав Клименко.

Він додав, що наразі досудове розслідування триває, проводиться величезна кількість слідчих і процесуальних дій.

Що відомо про витік інформації в НАБУ

"Українська правда" 22 травня повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

У пресслужбі бюро 24 травня повідомили, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника Гізо Углаву через розслідування ймовірного витоку інформації.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у вівторок, 11 червня, прокоментував ситуацію, яка виникла навколо інформації про ймовірний витік інформації в бюро.Він заявив, що за фактом витоку інформації було розпочате досудове розслідування.

У липні перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов телеграф висновок якого свідчить, що він не причетний до зливів інформації з НАБУ. Проте голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна заявила, що Углава не прийшов на поліграф, організований антикорупційним бюро.