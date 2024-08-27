"Є складнощі": Зеленський розповів, як Україна планує повертати держзрадників, які втекли за кордон
У вівторок, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому процес екстрадиції держзрадників, які втекли за кордон викликає труднощі
Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання кореспондентки Еспресо Тетяни Голунової.
"Є складнощі щодо повернення таких людей, які порушили наше законодавство, - держзрадників, колаборантів тощо. Як я і сказав, тут немає чого додати. Напрацюють зміни. Напевно, вони будуть запропоновані цією командою, цією платформою правоохоронців та антикорупціонерів, які зібралися. Ми побачимо цей план і будемо робити висновки", - наголосив Зеленський.
За його словами, процес екстрадиції є дуже складним. І на його складність впливають декілька факторів.
"По-перше, ви знаєте, за держзраду країни не відпускають і не депортують людей. Бо там вони (держзардники - ред.) подають до суду і кажуть, що це політичне переслідування. Людина у своїй правовій структурі не має права їх відправити", - пояснив президент.
КрІм того, як стверджує Володимир Зеленський, складнощі виникають через відсутність домовленостей з певними країнами стосовно екстрадиції громадян України, які порушили законодавство та незаконно перетнули кордон.
Ви знаєте, що є країни в Європейському Союзі, звідки взагалі складно "витягнути когось", - зазначив він, як приклад, назвавши Австрію.
Зеленський зауважив, що подібні домовленості наразі Україна має з Польщею.
"У нас дуже потужні відносини у цьому напрямку. Є ті, хто незаконно перетинав кордон. З польською стороною є домовленості, щоб вони відправляли назад таких людей. А ось, наприклад, з Молдовою, Румунією, Угорщиною таких домовленостей у нас немає", - пояснив очільник держави.
Він додав, що такі домовленості необхідно нарощувати між міністерствами внутрішніх справ, міграційними службами.
"Інакше ніяк. Я думаю, якби ми були в ЄС, то цього питання не виникало б зовсім. Але тут треба зараз прийняти рішення, бо до ЄС треба ще дійти", - підсумував президент.
- У четвер, 15 серпня, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні рекомендував невідкладно розглянути та прийняти за основу та в цілому законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе