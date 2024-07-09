In Solidarity With Ukraine: письменники та журналісти з Аргентини відвідали Україну

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Україну відвідали журналіст Алехо Хосе Санчес Піккат, поетка та ромністка Марія Роса Лохо, письменниця і журналістка Інде Померанець, правозахисник і професор міжнародного права Іґнасіо де Касас і журналіст-міжнародник Джеймс Ґатіка Матесон.

Своє знайомство з Україною аргентинські автори розпочали з екскурсії ключовими пам’ятками Києва. Також під час візиту вони відвідали Музей Ханенків та Музей Голодомору.

Для поетки Марії Роси Лохо це стало можливістю дізнатися про те, що Росія століттями намагалася знищити культуру України.

“Хоча в Аргентині є прекрасно інтегрована українська діаспора, більшість аргентинців знають дуже мало про історичний та культурний фон України. Цей візит дозволив мені дослідити довгу та складну боротьбу українців за незалежність, не лише політичну, але й культурну та мовну. Ці питання є центральними у війні, адже під загрозою — право українців бути собою. Мене приголомшили докази культурного геноциду, що вчиняли російські загарбники і під час війни, і в минулому”, — поділилася Марія Роса.

Протягом п’ятиденного візиту аргентинська делегація знайомилася з українськими культурними діячами, правозахисниками та журналістами. Зокрема, вони зустрілися із правозахисницею та головою Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук та відвідали Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. У просторі PEN Ukraine на них чекала зустріч з воєнними кореспондентами — Стасом Козлюком, Мирославом Лаюком та Михайлом Палінчаком. А в один з вечорів аргентинські гості долучилися до публічної дискусії про роль культури у формуванні пам’яті про війну разом із письменником Андрієм Курковим.

“Найбільше мене вразило в Україні те, наскільки війна здатна трансформувати усі виміри соціального, професійного, сімейного та культурного життя в країні. Я спостерігав, як культурні організації стали правозахисними, включеними у війну. Вони також долучаються до опору. Наявність спільного ворога, загибель близьких, боротьба за виживання позначилися на людях, їхніх звичках та ідеях до такої міри, що навіть найглибші їхні переконання зазнають випробувань та змін", — розповів правозахисник, професор міжнародного права, заступник декана правничого факультету Університету Аустраль (Буенос-Айрес) Іґнасіо де Касас.

Окрім того, під час поїздки до України аргентинська делегація відвідала деокуповану Київщину, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії в Бучі, Ірпені та Бородянці. Також автори поїхали до села Ягідне на Чернігівщині, де в березні 2022-го року у шкільному підвалі окупанти тримали у нелюдських умовах 368 цивільних.

Згадуючи свої найсильніші враження від візиту, письменниця, журналістка і редакторка Інде Померанець поділилася: “Можливість побувати в таких місцях, як Буча, Ірпінь чи Ягідне, має для мене велику цінність. Це спонукає продовжувати розповідати історію російського вторгнення”.

З нею погодився і журналіст, заступник редактора видання Escenario Mundial, засновник і директор видання Politólogos al Whisky Алехо Хосе Санчес Піккат:

“Мене найбільше вразило людське тепло українців. Попри жахи війни, їм вдалося побудувати товариські стосунки, які виходять за межі окопів і пронизують усі аспекти повсякденного життя. Координаторка In Solidarity With Ukraine Анна Вовченко дала мені зворушливий урок: в Україні через нинішню ситуацію "обіймаються більше і довше". Цей простий, але глибокий жест відображає те, як негаразди зміцнюють людські зв'язки”.

Аргентинські автори впевнені, що весь цей досвід допоможе їм ґрунтовніше розповідати про Україну вдома. За словами журналіста Алехо Хосе Санчеса Пікката, зараз найважливіше — підтримувати постійний потік правдивих новин з Києва і посилювати голоси тих, хто безпосередньо страждає від руйнівних наслідків війни.

“Відвідування меморіалів, розмови з українськими письменниками, журналістами та активістами дали мені багатий матеріал, аби поширювати його серед аргентинської аудиторії”, — підкреслила поетка Марія Роса Лохо.

Правозахисник Іґнасіо де Касас поділився, що ця поїздка змінила його бачення наслідків війни у житті цивільних:

“Я роками викладав міжнародне гуманітарне право, але книжки й теорія не здатні повною мірою передати, які страждання та шрами залишає війна. Я думаю, що тепер я набагато краще розумію цю проблему і зможу дати зрозуміти це своїм студентам”.

Де Касас також зауважив, що намагатиметься розповідати про цю реальність і через медіа — у інтерв’ю та власних матеріалах.

Вражений стійкістю та надією українців, міжнародний кореспондент Джеймс Ґатіка Матесон зауважив:

“Почувши їхні свідчення, я отримав набагато ширше розуміння війни, її історичних наслідків і того, що може статися в майбутньому. Як журналісти, ми відіграємо вирішальну роль у висвітленні реалій воєнних злочинів та підвищенні обізнаності про них як у латиноамериканському регіоні, так і в усьому міжнародному співтоваристві”.

Фото: Анастасія Мантач, Артем Галкін