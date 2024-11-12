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Карпати є історією духу, я знімав кіно не про пейзажі, а про незламність українського народу, - кінорежисер Санін

Віталій Бесараб
12 листопада, 2024 вiвторок
13:39
Суспільство Олесь Санін

Кінорежисер Олесь Санін розповів, що головною ідеєю фільму "Довбуш" було показати не пейзажі та традиції Карпат, а намагання продемонструвати незламність українського народу та підкреслити європейський контекст української історії.

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Про це він розповів на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Особисто для мене Карпати ніколи не були декорацією. Це не тільки чудові краєвиди, праліси та народні традиції. Карпати, перш за все, є історією духу. Я знімав кіно не про пейзажі, а про незламність українського духу. Я знімав кіно про героя, який колись говорив, що ніхто, крім тебе самого, не прийде захищати те, що ти любиш - твою землю, родину та свободу. Власне, я знімав про історію, яка для мене особисто важлива. Гадаю, що ця історія стала дуже важливою саме зараз. Я завжди шукав історію сили української культури, духу й сили, яку можна наслідувати. Оскільки мені завжди здавалось, що наша постійна публікація через твори мистецтва образу України, як нації вічної трагедії, як нації, яка завжди оплакує, але весь час програє, є недостатньою", - розповів Санін.

Кінорежисер наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росії для українців актуалізувались багато важливих речей. Зокрема, за словами Саніна, українці почали більше усвідомлювати власну національну ідентичність.

"Я шукав історію героя, а не тільки пейзажів. Ще 5 років тому, коли ми починали роботу над фільмом “Довбуш”, ніхто не сподівався, що зараз будемо вести війну проти тих, кого ми колись помилково називали своїми братами. Для нас сьогодні актуалізувались багато речей, які є важливими і які ми називаємо національною ідентичністю. Ми кожного дня бачимо, що ворог прийшов захопити не корисні копалини та території, він прийшов знищити нас як націю. Оскільки, саме існування нашої нації, яка розуміє своє коріння й історію, не дає їм жити й керувати власним народом", - зауважив він.

Олесь Санін також звернув увагу, що бюджет, який виділяє держава на культуру, зменшився в кілька разів, бюджету на кіновиробництво не існує, але разом з тим ми спостерігаємо фантастичний інтерес до української культури - театру і кіно.  Вихід для себе режисер вбачає в колаборації з іншими країнами. "Однозначно це з Польщею, Німеччиною, Францією: у мене є декілька проєктів і сценаріїв", - розповів він, підкресливши, що в тому ж "Довбуші" важливою була не локальна історія повстання, а щоб глядач побачив українську історію в контексті європейської.
 

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії

  • В панелі "Укриття для культури. Карпати як джерело сили спротиву" взяли участь режисер, художній керівник Національного театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко, голова Відділу у Перемишлі Об'єднання українців у Польщі Ігор Горків, режисер, актор, художній керівник Івано-Франківського Драмтеатру, лауреат Шевченківської премії Ростислав Держипільський та літературознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Теги:
Культура
Кіно
Україна
Карпати
історія України
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