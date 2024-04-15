Керівник Харківського антикорупційного центру каже, що за ним стежать
Депутат і засновник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах заявив, що знайшов напроти своєї квартири в Харкові систему відеостеження
Про це пише Харківський антикорупційний центр.
За його словами, приблизно місяць тому біля його квартири з'явилася коробка групи операторів зв'язку, які надають телекомунікаційні послуги, Triolan.
Усередині неї Булах знайшов мережевий дріт, під'єднаний, на думку депутата, до динаміка чи передачі.
- Представники українського громадянського суспільства звернулися до різних гілок влади із закликом негайно припинити переслідувати громадських активістів і журналістів, зокрема тих, які борються з корупцією.
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