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Хитрощі маркетингу: Чому фрукти та овочі завжди біля входу в супермаркет?

4 квітня, 2024 четвер
18:20
Суспільство Полиця з овочами та фруктами в магазині

Імовірно, ви помічали, що в супермаркетах зазвичай розміщують свіжі фрукти та овочі одразу біля входу. Чи знаєте ви справжню причину такого рішення?

Фрукти й овочі входять до категорії продуктів, які швидко псуються. Тому ви можете припустити, що саме це рішення спонукає супермаркети виставляти такі продукти на видноті. Однак, все не так просто та очевидно. Які прийоми використовують великі магазини для того, щоб ви купили більше продуктів, читайте в матеріалі.

Як розташовані продукти та відділи в магазинах?

Можливо ви колись задумувались над тим, як розміщені різні відділи у великих магазинах. Чому деякі продукти першої необхідності інколи важко знайти, а шкідливі продукти харчування постійно знаходяться на рівні очей?

Супермаркети часто використовують психологічні та маркетингові стратегії для стимулювання покупок, а розташування кожного відділу у магазині грає ключову роль у цьому. Ось деякі цікаві практики, які не цураються застосовувати великі продуктові магазини:

  • М'ясний відділ в кінці магазину. Часто м'ясний відділ розміщується в кінці магазину, оскільки споживачі, які шукають м'ясо, можуть пройти через багато інших відділів, де є можливість зробити додаткові покупки. Схожа ситуація стосується відділу з хлібом або яйцями.
  • Хлібобулочні вироби часто розміщуються поруч з молочним відділом. Це сприяє синергії між цими продуктами та стимулює покупки обох, адже хто не любить сендвіч з маслом або йогурт зі смачною булочкою?
  • Продукти для домогосподарства поруч з касами. Товари для домогосподарства, такі як побутова хімія, різні батарейки, паперові серветки, часто розміщуються поруч з касами, щоб залучити увагу споживачів та стимулювати імпульсивні покупки перед виходом.

Найпопулярніші або найбільш прибуткові товари часто розміщуються на рівні очей споживачів. Це збільшує ймовірність їх вибору, оскільки вони першими привертають увагу.

Також є хитрощі, що націлені на юних споживачів. Так, товари, які мають високу популярність серед дітей, часто розміщені на стелаж на рівні їхнього зросту, тобто на нижніх полицях. Це зазвичай снеки, солодощі, соки та продукти, що привертають увагу яскравими упаковками або популярними персонажами із мультфільмів чи казок.

Ці стратегії розташування відділів у магазині мають на меті збільшити кількість покупок, стимулюючи до придбання товарів, які споживач не планував. Тому, розміщення овочів та фруктів біля входу теж невипадкове.

Фото: Depositphotos

Чому фрукти та овочі завжди кладуть одразу біля входу?

Відповідь на це питання дуже проста, як передає видання Mirror. Експерти стверджують, що таке розміщення відділу фруктів і овочів допомагає залучити увагу споживачів спочатку до здорових продуктів, щоб ви не відчували провину за "нездорову їжу", яку ви візьмете в ході подальших закупок.

Психологічний аспект також полягає в тому, що коли споживачі бачать свіжі фрукти та овочі відразу після входу в магазин, це може стимулювати їх до здорових покупок і створює позитивний образ магазину як місця, де піклуються про здоров'я клієнтів. Потім, коли ви вже поклали до кошика корисні продукти, тоді у вас уже буде готове виправдання, яке нівелюватиме покупку шкідливої їжі.  

Кожний куточок продуктового магазину спроєктований та розрахований так, щоб стимулювати споживачів купувати якомога більше. "Кількість думок, які вкладаються в дизайн продуктового магазину, з психологічної та маркетингової точки зору, абсолютно дика", — розповів Рівз Коннеллі виданню Mirror.

Основною порадою, яка допоможе уникати впливу таких маркетингових "гачків" полягає в усвідомленні цих стратегій та умінні розпізнавати їх, щоб приймати більш обдумані рішення. Крім того, плануйте покупки перш ніж прийти до магазину. Складіть список необхідних продуктів та намагайтеся уникати імпульсивних покупок.

Загалом, будьте свідомими споживачами, які приділяють увагу тому, що вживають та розумно планують свої витрати.   

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