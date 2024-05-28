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Хотіли викрасти 5,5 млн грн: поліція затримала двох чоловіків, які 6 травня підірвали банк у Чернігові

28 травня, 2024 вiвторок
13:00
Суспільство

У Запорізькій та Миколаївській областях правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у підриві будівлі банку у Чернігові 6 травня. Їм загрожує до 12 років ув'язнення

Зміст

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що після того, як до поліції надійшло повідомлення про вибух та подальше займання приміщення банку в центрі Чернігова, виявилося, що вміст сховищ банку не пошкоджено. Проте були зафіксовані ознаки безрезультатної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 млн грн.

Після ліквідації пожежі слідство встановило, що група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежею. Але через руйнування приміщення внаслідок вибуху зловмисники не довели свій задум до кінця.

Правоохоронці встановили, що злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Фігуранти раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї.

За даними поліції, до скоєння злочину в банку чоловіки готувалися упродовж кількох місяців. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку.

Тепер обидва фігуранти затримані, їм повідомлено про підозри в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом вибуху, за попередньою змовою групою осіб та у замаху на крадіжку. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. 

Під час обшуків у місцях проживання затриманих вилучені дві 50-літрові діжки, попередньо, з канабісом, а також пістолет. Вилучене направлене на експертизу.

  • Нагадаємо, уранці понеділка, 6 травня, у приміщенні банку в Чернігові стався вибух, після чого почалася пожежа. Поліція відкрила справу за статтею умисного знищення або пошкодження майна.
Теги:
Кримінал
Чернігів
поліція
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