Коли чистий четвер у 2024 році: традиції, історія та заборони

Страсний тиждень або Страсна седмиця вважається особливим періодом для душі, час для покаяння та підготовкою до святкування Воскресіння Христового. Люди сприймають Чистий четвер як можливість очищення духовної складової та фізичного тіла перед наближенням Великодня.

Коли Чистий четвер у 2024 році?

Чистий четвер немає усталеної дати відзначення, адже залежить від дня святкування Великодня. У 2024 році дата Чистого четверга для вірян західного та східного християнського обряду припадає:

для вірян західного обряду - 28 березня , адже Великдень відзначали 31 березня;

, адже Великдень відзначали 31 березня; для віряни східного обряду - 2 травня, оскільки Великдень буде відзначатись 5 травня.

Це пов'язано з тим, що християнські церкви використовують різні календарі для визначення дати Великодня. Католицька церква використовує григоріанський календар, тоді як Православна церква користується новоюліанським або подекуди юліанським календарями. Нагадаємо, що у 2023 році Православна Церква України затвердила перехід на новоюліанський календар.

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Історія відзначення Великого четверга

Чистий четвер або Великий четвер – це один із важливих днів Страсного тижня. У цей день, за християнською традицією, вшановується Остання Вечеря Ісуса Христа зі Своїми учнями, під час якої він введе обряд євхаристії. Одним з важливих подій Чистого четверга є обряд миття ніг апостолів Ісусом Христом, що символізує покору, служіння та любов до ближнього.

Чистий четвер також відзначається молитвою Христа в Гефсиманському саду перед зрадою Юди, одного з Христових апостолів.

Ці події сприймаються як частина великого плану спасіння, який підтверджує віру, покору та любов Христа до світу. Чистий четвер відображає важливі аспекти християнської віри і готує вірян до урочистостей Великодня.

Традиції та обряди на Чистий четвер

Чистий четвер у християнській традиції вважається одним з важливих днів перед Великоднем, коли віряни зосереджуються на підготовці до святкування Христового Воскресіння.

Багато християн відвідують церковні служби у Чистий четвер, де згадуються події останньої вечері Ісуса Христа з апостолами. Крім того, важливо сходили до церкви цього дня, щоб сповідатися і причаститися. Є повір'я, якщо принести додому з храму запалену свічку, яка не погасне дорогою, вона стане оберегом для дому від пожеж, а для родини – від захворювань.

У цей день важливо зосередитися на молитві, роздумах та покаянні. Чистий четвер веде до внутрішнього очищення і підготовки до Великодня. Тому цього дня заведено скупатися до сходу сонця, прибирати в домі, приготувати паску та фарбувати яйця.

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Цей день також є важливим часом для зближення з родиною та близькими, де всі можуть поділитися духовним досвідом. Загалом, Чистий четвер спонукає вірян до духовних практик, покаяння і глибоких роздумів про значення Христового життя, Його прикладу та милосердя.

Як і коли купатися цього дня?

Один із найважливіших ритуалів, які варто виконати цього дня – це фізичне очищення або купання. Для цього також існують певні особливі традиції та правила:

Купатися варто стоячи та дуже рано, бажано до сходу сонця, щоб наповнити душу та тіло енергією, очиститись від гріхів.

Мити обличчя та тіло можна за допомогою ложки або іншого предмета зі срібла. Вважається, що це допоможе зберегти красу протягом цілого року.

Молитва під час купання. Вважається, що саме це допомагає "змити" всі гріхи.

Також рекомендується використовувати прохолодну воду для кращого очищення тіла і душі.

Що не можна робити в Чистий четвер?

Цього дня, як і в інші дні Страсного тижня, існують певні заборони:

Не можна ображатися, сваритися з іншими людьми або злитися на когось. Важливо підтримувати мир і спокій у серці.

Потрібно дотримуватися Великого посту і утримуватися від веселощів чи розваг. Це час покаяння і підготовки до Великодня.

Рекомендується утримуватися від важкої фізичної праці, але варто виконувати господарські справи. Важливо закінчити всі підготовчі справи до Великодня у четвер, а протягом п'ятниці та суботи уникати такого типу активностей, оскільки це дні покаяння й пам'яті про Христове страждання.

Не радять також віддавати що-небудь із дому у Великий четвер, оскільки це може призвести до втрати спокою та достатку.

Ці правила та заборони сприяють духовній підготовці та покаянню в цей важливий період перед Великоднем.