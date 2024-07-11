Комплектуючі для БПЛА: НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які купують за кордоном волонтери

Про це він розповів у Facebook.

Зокрема розширено перелік товарів оборонного призначення, які за кордоном можуть купувати фізичні особи-волонтери. Серед нових позицій комплектуючі для БПЛА - це понад 10 найменувань за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Також скасовано граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання та обладнання, які імпортують виконавці держконтрактів з оборонних закупівель.

Зокрема йдеться про товари та обладнання, які необхідні для створення або розширення виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення.

Пишний наголосив, що виконавці державних контрактів мають бути включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

"Дали змогу нерезидентам робити благодійні внески на території України у гривні як на рахунки державних органів, так і благодійних фондів (додатково до раніше наданої можливості здійснювати такі перекази в інвалюті)", - розповів глава Нацбанку.