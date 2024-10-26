Конфіскацію коштів у звинувачених в корупції лікарів МСЕК можна здійснити лише після судового вироку, - колишній головний військовий прокурор України Чумак

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Я не можу сказати, що буде з коштами лікарів МСЕКів, яких зараз звинувачують у корупції. Фактично, має бути рішення суду. Має бути досудове розслідування, потім, якщо буде встановлено, що факт злочину був, буде розслідуваний цей злочин і буде доказова база, тоді суд буде приймати якесь рішення. В результаті обвинувального вироку може бути й конфіскація коштів у лікарів МСЕКів, які отримають судові вироки. Я поки що не розумію, чому у НАЗК говорять, що вони нічого не можуть зробити з лікарями МСЕК, хоча в нас є механізми конфіскації необґрунтованих активів", - розповів Чумак.

За словами прокурора, НАЗК має інструменти для того, щоб конфісковувати активи корупціонерів й повертати їх державі.

"Якщо громадяни мають необґрунтовані активи, в тому числі лікарі МСЕКів, то можна говорити про суди. І це має робити НАЗК і повертати ці кошти державі. Втім, я не володію більшою інформацією, лише тою, яка є публічною. Тому, я не знаю чому так говорить голова НАЗК і чому нічого не робиться в цьому напрямку", - додав він.