Конфіскацію коштів у звинувачених в корупції лікарів МСЕК можна здійснити лише після судового вироку, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак розповів, що конфіскувати кошти лікарів МСЕКів, яких підозрюють у корупційних схемах, можливо лише за рішенням суду
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Я не можу сказати, що буде з коштами лікарів МСЕКів, яких зараз звинувачують у корупції. Фактично, має бути рішення суду. Має бути досудове розслідування, потім, якщо буде встановлено, що факт злочину був, буде розслідуваний цей злочин і буде доказова база, тоді суд буде приймати якесь рішення. В результаті обвинувального вироку може бути й конфіскація коштів у лікарів МСЕКів, які отримають судові вироки. Я поки що не розумію, чому у НАЗК говорять, що вони нічого не можуть зробити з лікарями МСЕК, хоча в нас є механізми конфіскації необґрунтованих активів", - розповів Чумак.
За словами прокурора, НАЗК має інструменти для того, щоб конфісковувати активи корупціонерів й повертати їх державі.
"Якщо громадяни мають необґрунтовані активи, в тому числі лікарі МСЕКів, то можна говорити про суди. І це має робити НАЗК і повертати ці кошти державі. Втім, я не володію більшою інформацією, лише тою, яка є публічною. Тому, я не знаю чому так говорить голова НАЗК і чому нічого не робиться в цьому напрямку", - додав він.
- 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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