Конкурс для вчителів інформатики: переможці отримають безкоштовне навчання і комп'ютери для шкіл

Освітяни мають можливість підвищити кваліфікацію з ІТ в Українському католицькому університеті. А після закінчення навчання учасники отримають цінні подарунки: комп'ютерне обладнання для кабінетів інформатики у школах.

Проєкт об'єднає вчителів із Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей. Впродовж року вони вивчатимуть основи програмування, робототехніки та STEM. Сучасні ноутбуки, проєктори з екранами та набори конструкторів освітяни передадуть у свої школи.

За словами координаторки проєкту, депутатки Львівської міської ради Уляни Пак, для вчителів це унікальна нагода зробити школу сучасною. Важливо, щоб школярі та їхні батьки також мотивували вчителів інформатики взяти участь у конкурсі.

"Участь для освітян безоплатна, цінні навички, неймовірні подарунки - ось три причини, чому варто податися на конкурс. Але поспішайте, відбір триває до 1 липня. За період навчання вчителі дізнаються про нові методики викладання інформатики. А після проєкту зможуть практикувати навички разом зі своїми учнями за новими комп'ютерами у школах", - наголосила Уляна Пак.

Відбір заявок на участь у проєкті "Leave no one behind partnership" стартував і триватиме до 1 липня 2024 року. Вчителю інформатики слід заповнити реєстраційну форму та пройти конкурсний відбір.

Проєкт реалізовує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" у співпраці з Українським католицьким університетом за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата від "Європейської Солідарності" Миколи Княжицького.

"Вчитель має бути авторитетним для своїх учнів. Важливо те, як педагог передає свої знання, наскільки він сучасний і впевнений. Особливо у сфері ІТ, адже вона розвивається, змінюється. Що, як не цінне комп'ютерне обладнання, може зробити школу сучасною? Цей проєкт робить технології доступними. Наша мета – вчити дітей якісно і робити освіту такою, щоб українські родини з дітьми хотіли повернутися додому", - наголосив під час зустрічі з освітянами засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький.

Зустріч з освітянами завершилася фаховою дискусією на тему: Code & Create: освіта на часі.

Начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк наголосив, що такий проєкт унікальний і охочих взяти участь у ньому вже є багато.

"Проєкт про синергію: вчителів, адміністрації шкіл та одного із кращих закладів вищої освіти. Сьогодні ми вже не просто говоримо про техніку для шкіл, що вона має бути, а й про те, що технічними засобами треба вміти користуватися максимально ефективно. Вчителям зараз необхідні інноваційні знання і потрібна підтримка", - розповів Андрій Закалюк.

Перший проректор Українського католицького університету, доктор філософії з математичного аналізу Ярослав Притула пояснив, що до занять із вчителями залучатимуть ще й студентів УКУ. Оскільки вони нещодавно закінчили школу, пам'ятають шкільну освіту. Ідеї студентів допоможуть змінити підхід до викладання інформатики та стимулювати вчителів до більшого залучення учнів в освітній процес.