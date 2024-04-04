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Криза у світі шоколаду: чому його вартість стрімко зростає?

4 квітня, 2024 четвер
17:33
Суспільство Какао-боби

Зупинки та скорочення переробки какао на великих фабриках в Африці можуть мати значний вплив на глобальний ринок шоколаду. Трейдери повідомляють, що ціни на солодощі можуть різко зрости

Шоколад завжди був не лише насолодою для ласунів, а й символом гарного настрою. Проте останнім часом галузь шоколаду стикнулась із серйозними викликами, які загрожують її стабільності. Вартість какао, основної сировини для виробництва шоколаду, стрімко зростає, викликаючи хвилю занепокоєння серед виробників та споживачів.

Еспресо розібралось, що стоїть за цим раптовим зростанням цін на шоколад та які наслідки це може мати для галузі.

Про що у тексті:

  • Із чим пов'язана нестача какао-бобів?
  • Яка сьогодні ціна на какао-боби?
  • Що тепер буде з шоколадом та солодощами?

З чим пов'язана нестача какао-бобів?

Найбільшими постачальниками какао-бобів є країни, розташовані переважно в тропічному поясі, де сприятливі кліматичні умови для їх вирощування. Це переважно країни Західної Африки - Кот-д'Івуар, Гана та Нігерія. Лише на перші дві припадає близько 60% світового виробництва бобів.

Вже четвертий рік поспіль у цих країнах спостерігається низька врожайність какао-бобів через екстремальні погодні умови, які мали серйозний вплив на виробництво та обробку, що і викликало кризу в цій галузі повідомили у Reuters.

Спочатку країни накрили проливні дощі, які сприяти поширенню хвороб, погіршенню умов для зростання та розвитку какао-рослин. Після цього настала сильна посуха, яка ще більше загострила ситуацію. Експерти наголошують, що за прогнозами 2024 рік також буде посушливим. Недостатня кількість опадів може призвести до зниження рівня води, що загрожує росту рослин та може призвести до ще більших втрат врожаю. Як наслідок, подальше зменшення виробництва какао-бобів у Західній Африці, що має глобальний вплив на ринок шоколаду та інших какао-продуктів.

Фото: thecocoapost.com

Зростання цін спровокувало дефіцит продукту та значне недофінансування цієї галузі. Зазвичай на ринку какао існує система домовленостей між трейдерами, переробниками та місцевими дилерами. Трейдери та переробники закуповують какао-боби на майбутній період за попередньо узгодженими цінами. Однак через дефіцит на ринку, ця система дала збій. Місцеві дилери, які є посередниками між фермерами та трейдерами, віддають перевагу платити фермерам надбавку до встановленої ціни, щоб гарантувати собі забезпечення какао-бобами. Після цього вони можуть продавати какао-боби на спотовому ринку за вищими цінами, оскільки глобальні трейдери поспішають купувати їх за будь-яку ціну для виконання своїх зобов’язань перед переробниками.

Внаслідок цього місцевим переробникам не вистачає какао-бобів, які вони попередньо замовили, але закупити їх за вищими цінами, вони вже не можуть собі дозволити. Це призводить до зупинки або скорочення переробки на заводах. Крім того, владні структури Гани покладалися значною мірою на іноземне фінансування, щоб платити фермерам, які займаються вирощуванням какао.

Відповідно до даних Міжнародної організації з виробництва какао (ICCO), очікується, що світове виробництво какао знизиться на 10,9% і ринок відчує дефіцит у 374 000 тонн. Сьогодні цей дефіцит частково покривали перехідні залишки, що залишались на біржових складах та у виробників.

Крім західноафриканських виробників, є ще й інші країни, які виробляють какао-боби, наприклад, Еквадор, Індонезія та інші. До цього часу їх частка на ринку була незначною в порівняні з гігантами Кот-д'Івуар та Гана. Однак, поки ці дві країни втрачають свої позиції, Бразилія та Еквадор, стають більш активними та планують розширювати виробництва. Проте, перш ніж вони зможуть отримати значні врожаї, пройде не один рік.

У зв'язку з цим, прогнозується, що ціни на какао найближчим часом не знизяться. Це ставить виробників шоколаду перед завданням пошуку нових методів роботи в цих нових умовах, оскільки вони змушені адаптуватися до змін на ринку та шукати альтернативні джерела сировини для свого виробництва.

Яка сьогодні ціна на какао-боби?

Ціни на какао-боби, подібно до цін на будь-яку сировину, можуть коливатись залежно від різних факторів, таких як погодні умови, попит і пропозиція, економічна ситуація, політичні та геополітичні події тощо. Протягом історії ціни на какао-боби були досить стабільними та зазнали значних коливань лише протягом 1970-х років. Як зазначають в матеріалі агентства Bloomberg, тоді ціни досягли небувалої позначки - 5600 доларів за тону.

Потягом 1980-2023 років вартість цієї сировини трималась приблизно на одному рівні - в межах 3500 доларів за тону. Сьогодні, ціни на какао сягають історичних максимумів: якщо наприкінці лютого були повідомлення по здорожчання до 6000 тисяч доларів, на початку квітня ціна на ф'ючерси сягнула неймовірних 10 080 тисяч доларів за тону в Нью-Йорку. Згодом ця позначка трохи знизилась, але експерти зазначають, що поки немає шляхів швидкої стабілізації кризи на ринку какао-бобів.

"Ми перебуваємо в дуже жорсткому балансі, який, ймовірно, триватиме ще від 18 місяців до трьох років. Немає жодної кавалерії, яка прийшла б на допомогу ", — розповів президент Європейської асоціації какао Пол Девіс, пише Bloomberg.

Фото: ICE Futures U.S. (Cocoa Futures)

Що тепер буде з шоколадом та солодощами?

Таке підвищення цін на какао-боби спонукає світових виробників шоколаду до підвищення цін на свої продукти, оскільки це впливає на їхні виробничі витрати. Така спроба компенсувати зростаючі витрати на сировину задля збереження прибутків є вимушеною, як зазначають експерти.

Однак, підвищення цін на шоколад може мати негативний вплив на попит на цей продукт. Коли ціни на шоколад зростають, споживачі можуть змінити свої вподобання щодо покупок та шукати дешевші  альтернативи, або загалом зменшити обсяг своїх покупок, що стосуються солодощів. Це може призвести до швидкого падіння продажів для виробників шоколаду.

Так, відповідно до опитування NIQ, що було проведено у вересні минулого року, якщо інфляція буде продовжуватись, люди готові витрачати менше на шоколад та різні ласощі, ніж скоротити покупки у сфері косметики чи алкоголю.

Фото: everypixel.com

Для того, щоб покрити дефіцити та не значно збільшувати ціни на солодощі, виробники будуть вдаватися до хитрощів та застосовувати нові стратегії. На ринку зросте частка батончиків та солодощів із різними наповнювачами, горіхами, сухофруктами, карамеллю та іншим. Це допоможе компаніям значною мірою економити "чистий шоколад" та оновлювати асортимент.

Фахівці зазначають, що відсотковий вміст какао-бобів у плитках шоколаду стане значно меншим та вага готового продукту теж зміниться. Можливо, ви вже помічали, що прості плитки шоколаду, які зазвичай важили 100 грамів, сьогодні мають вагу 80-90 грамів.

Крім того, замість какао-масла, яке теж виготовляється із бобів какао, виробники можуть почати використовувати дешевші замінники, наприклад, пальмову олію.

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