"Має відбуватися лише на підставі чинного законодавства України": омбудсмен Лубінець щодо "бусифікації" військовозобов’язаних

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"По-перше, вчора мій представник в Києві і Київській області коментував інше питання, і там торкнувся питання "бусифікації". Потім вирвали його слова із контексту і зробили заголовок, що мало не найбільшим досягненням Офісу омбудсмена є припинення "бусифікації". Я терміново з ним зв’язався, він почав давати мені пояснення, і потім я вийшов в публічну площину, де сказав, що перше – ніякої перемоги немає. Друге – у нас, на жаль, продовжується отримання мною звернень від громадян України щодо порушення їхніх прав, на їхню думку, під час процесу мобілізації", - зазначив Лубінець.

В тому числі, за його словами, йдеться і про так звану "бусіфікацію".

"Коли в інколи незаконний спосіб, застосовуючи фізичну силу, силоміць затягують громадян України в "бусики", потім їх доставляють до ТЦК, забирають мобільні телефони, не допускають адвокатів, не доводять інформацію до родин. Чи були такі випадки – так, були. За кожним таким випадком – або коли до мене звернулись, або під час моніторингу мас-медіа, ми встановили це, терміново мої регіональні представники безпосередньо виїжджають на місце, приїжджають навіть в ТЦК і захищають права громадян України", - розповів омбудсмен.

Він також додав, що за результатами звернень Офісу омбудсмена відкрито велику кількість дисциплінарних внутрішніх проваджень, а також кримінальних справ.

Омбудсмен підкреслив, що наразі суттєво покращилася комунікація із військовою службою правопорядку.

"Це основний орган, який повинен, в першу чергу, реагувати на порушення прав, які відбуваються під час мобілізації, а отже, вчиняються представниками ТЦК та СП. Є реагування з боку правоохоронних органів - Державне бюро розслідування, Національна поліція виїжджає у таких випадках. Чи ми на 100% задоволені, що завжди є реакція – ні. У нас залишаються проблемні питання", - розповів Лубінець.

За його словами, робота ТЦК може цілком відрізнятися у областях. На думку Лубінця, це залежить від обласного керівника ТЦК та СП.

"Ми організовуємо круглі столи під головування моїх регіональних представників. Вони запрошують всіх керівників правоохоронних органів, ТЦК та СП, громадськість. Інколи в публічному режимі, інколи в закритому режимі розбираємо ті випадки, які відбувалися під час мобілізації у відповідній області. Напрацьовуємо рекомендації", - розповів омбудсмен.

На такі зустрічі також запрошують і представників адвокатської спільноти, додав омбудсмен.

" У нас є області, де адвокати до нас звертаються і кажуть, що на адвокатські запити ТЦК та СП не відповідають. А є області, де не просто відповідають, а дають цю інформацію вчасно. Тобто у нас проблема ця залишається. Як я сказав вчора – до перемоги ще далеко. І я розумію, що проблеми будуть залишатися. Але користуючись нагодою, я вкотре звертаюся до тих органів влади, які займаються мобілізацією. На мій погляд, цей процес можна і треба робити лише на підставі діючого законодавства України", - сказав Лубінець.

Окрім цього, омбудсмен висловився і щодо необхідності змін у роботі ТЦК та СП.

"Наскільки мені відомо, є позиція і міністра оборони, що дійсно треба відходити від старих підходів, треба зробити акцент на цифровізацію, це – перше. І друге – це центри, які будуть залучати громадян України через контрактну форму, безпосередньо. Військові частини можуть залучати, агітувати", - зазначив омбудсмен.