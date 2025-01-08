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Головна Світ Мадуро заявив про затримання Венесуелою 7 осіб, із яких троє - українці: їм закидають підготовку теракту

Мадуро заявив про затримання Венесуелою 7 осіб, із яких троє - українці: їм закидають підготовку теракту

Катерина Єсікова
8 січня, 2025 середа
07:18
Світ Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в країні затримали 7 найманців, зокрема українців, які нібито готували "терористичні дії" за три дні до його інавгурації

Зміст

Про це пише агентство EFE.

Зазначається, що у вівторок правоохоронці Венесуели заарештували сімох іноземних "найманців", з яких двоє походять із США, двоє з Колумбії та троє з України, які мали намір здійснити "терористичні" дії за три дні до інавгурації Мадуро.

"Тільки сьогодні ми затримали сім іноземних найманців, у тому числі двох важливих найманців зі Сполучених Штатів", - сказав Мадуро.

Уряд Венесуели стверджує, що вже було затримано 125 "найманців", які, за їх даними, спершу планували напад на виконавчого віцепрезидента і міністра Делсі Родрігеса, а потім виконували "конкретні завдання з нападу на державні служби", здійснювати "терористичні акти", а також напади на інших "лідерів боліваріанської революції".

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

Вибори президента у Венесуелі відбулися 28 липня. 29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. За підрахунками опозиції, перемогу здобув їхній кандидат, Едмундо Гонсалес. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо правдивості підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

Того ж дня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

На початку вересня Аргентина звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт Мадуро й інших лідерів венесуельського режиму

7 вересня з'явилося повідомлення, що Гонсалес отримав ордер на арешт, після чого виїхав до Іспанії, де отримав політичний притулок

Також на початку вересня Сполучені Штати конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це сталося в Домінікані. Крім того, США запровадили санкції проти 16 союзників президента Венесуели Ніколаса Мадуро у відповідь на фальсифікації на виборах у країні й подальші репресії уряду проти опозиції.

Наприкінці вересня депутати Європарламенту визнали Едмундо Гонсалеса легітимним президентом Венесуели, а Марію Мачадо – лідером демократичних сил країни. 

 

Теги:
Новини
Україна
теракт
Венесуела
Ніколас Мадуро
США
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