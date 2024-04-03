Медзаклади України отримають ще 50 генераторів

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

"До українських закладів охорони здоров’я надійде ще 50 генераторів потужністю 10,8-240 кВТ для повноцінної та безперебійної роботи на випадок можливих відключень електроенергії. Йдеться про лікарні, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги, центр контролю та профілактики хвороб, центр служби крові, диспансер тощо", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що генератори отримають медзаклади Рівненської, Хмельницької, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернівецької, Дніпропетровської областей та міста Києва. Процес постачання триває відповідно до актуальних потреб кожного регіону. Їх закупили у межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

Наразі медзаклади України мають 11 139 генераторів. Вони спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.