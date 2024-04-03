Медзаклади України отримають ще 50 генераторів
У медичні заклади кількох українських областей надійде ще 50 потужних генераторів для безперебійної роботи під час можливих блекаутів
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.
"До українських закладів охорони здоров’я надійде ще 50 генераторів потужністю 10,8-240 кВТ для повноцінної та безперебійної роботи на випадок можливих відключень електроенергії. Йдеться про лікарні, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги, центр контролю та профілактики хвороб, центр служби крові, диспансер тощо", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що генератори отримають медзаклади Рівненської, Хмельницької, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернівецької, Дніпропетровської областей та міста Києва. Процес постачання триває відповідно до актуальних потреб кожного регіону. Їх закупили у межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".
Наразі медзаклади України мають 11 139 генераторів. Вони спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.
- Раніше Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.
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