Минулого року шість мерів Київщини отримали дохід розміром понад 1 млн грн, - нардеп Безгін

Про це повідомила громадська ініціатива "Голка" з посиланням на дані, які їй надав народний депутат Віталій Безгін.

Найбільше коштів, а саме майже 1,5 млн грн, отримав Микола Каськів із партії "Слуга Народу" - очільник Пристоличної громади (Бориспільський район). Голова Української громади Олександр Туренко з партії "Європейська Солідарність" та Білогородської громади Антон Овсієнко (самовисуванець) отримали по 1,1 млн грн.

Зазначено, що більше 1 млн грн виплатили очільникам Димера, Яготина та Великодимерської громади.

Водночас голови Згурівської, Тетіївської та Калитянської громади отримали найменший дохід - до 200 тис. грн.

"Середня місячна оплата праці голови громади (разом з усіма можливими преміями та надбавками) по країні становить 46 313 грн, а на Київщині це десь в середньому 55 000 грн. Мусування даної теми в медійному середовищі, яке відбувалося наприкінці минулого року, ґрунтувалося на окремих кейсах. Які, безумовно, варто висвітлювати, але не варто через окремих персоналій кидати тінь на все місцеве самоврядування та децентралізацію. Тут, правда, питання саме до цих персоналій, а не до ЗМІ", - сказав Безгін.