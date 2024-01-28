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У Зеленського та його родини зменшилися доходи

28 січня, 2024 неділя
19:31
Суспільство Зеленські

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки. Згідно з ними, доходи родини очільника держави у 2021 році зменшились

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

За декларацією за 2021 рік, доходи Володимира Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик - 5 млн 359 тис. 600 грн.

Зазначається, що доходи родини українського президента у 2021 році переважно складалися із зарплатні, відсотків банку та надходжень від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

“Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2021 року також зменшився. Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента України”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн. Вони зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної війни.

"Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн. Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - зазначається на сайті Офісу президента. 

Читайте також: Декларації часто не показові у плані контролю за майном нардепів, - аналітик Руху ЧЕСНО

  • 18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".

  • У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування. Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

  • Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".

  • Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

  • Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

  • У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

  • У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

  • 26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.  

  • 27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. 5 вересня його було ухвалено в цілому. Однак документом передбачено відкриття декларацій лише через рік. Згодом на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати закон.

  • 12 вересня Зеленський наклав вето на закон і заявив, що реєстри мають бути відкриті негайно.

  • Комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 18 вересня підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування.

  • 20 вересня Верховна Рада України 341 голосом "за" підтримала негайне відкриття декларацій чиновників, а президент Володимир Зеленський 10 жовтня підписав його.

  • 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
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