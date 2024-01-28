У Зеленського та його родини зменшилися доходи

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

За декларацією за 2021 рік, доходи Володимира Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик - 5 млн 359 тис. 600 грн.

Зазначається, що доходи родини українського президента у 2021 році переважно складалися із зарплатні, відсотків банку та надходжень від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

“Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2021 року також зменшився. Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента України”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн. Вони зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної війни.

"Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн. Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - зазначається на сайті Офісу президента.

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