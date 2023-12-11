Декларації часто не показові у плані контролю за майном нардепів, - аналітик Руху ЧЕСНО

Про це розповів Олександр Саліженко, парламентський аналітик Руху ЧЕСНО в етері телеканалу "Еспресо".

"Нардепи, чиновники, будуть користуватися майном своїх знайомих чи далеких родичів, при тому декларуватимуть мінімум власного майна. Така тенденція вже спостерігалась останні роки і ймовірно, це буде притаманно для більшості народних депутатів. Наприклад, стосовно Миколи Тищенка нещодавно проводилось окреме розслідування. В Давида Арахамії також подібна ситуація. В нього і його дружини є нові автівки, які з'явилися в 2022 р., але вони орендовані у родичів або друзів. А в дружини Юрія Бойка досі є квартира в РФ", - повідомив він.

З народних депутатів лише 87 обранців відкрили свої декларації за 2021 р. і за 2022 р. - подали 58 народних депутатів, зазначив Саліженко.

"Рух ЧЕСНО публікував динаміку подання декларацій з березня цього року. До війни починалася кампанія декларування. Потрібно було подати до квітня, але через повномасштабне вторгнення декларування відмінили і декларації закрили. Декларування в цьому році було добровільне, окремі нардепи подали їх до того, як ВРУ повернула це законодавчо. Добровільно подали кілька десятків нардепів протягом цих місяців", - сказав він.

За його словами, в НАЗК очікують, що основна частина декларацій надійде саме в останній місяць.

"Як правило, декларанти подають декларації в останній час, коли підходять дедлайни. Наразі кінцева мета подачі декларацій - 31 січня 2024 року. Протягом останнього місяця кількість декларантів серед нардепів збільшилась", - додав він.

Найбільше декларацій подали нардепи від "Відновлення України" та депутатської групи "Довіра", зауважив він.

"З керівництва парламенту, декларації за два роки подав голова ВРУ Руслан Стефанчук. Серед керівників фракції також Давид Арахамія, який був одним із співавторів законопроєкту про відновлення декларування. Загалом, найбільшу кількість подали "слуги народу", але якщо враховувати відсоткове співвідношення, найбільше подали нардепи від "Відновлення України" та депутатської групи "Довіра"", - резюмував аналітик.