Мовний омбудсмен спростував твердження, нібито українськомовні люди переходять назад на російську
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь спростував твердження про те, що частина людей, які говорили українською, знову повертаються до російської
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
"Це доволі поширене твердження, але, на мою думку, воно є хибним", - заявив Кремінь.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ рекордна кількість громадян перейшла на українську мову в окремих сферах. Російську й надалі частина людей використовує в побутовому спілкуванні, однак законом це не заборонено, нагадав мовний омбудсмен.
"Є категорія осіб, які повністю перейшли на українську. Водночас суспільство почало більше звертати увагу на системні порушення мови у різних сферах, тому виникла картинка, якою, звичайно, хоче користуватися російська пропаганда. Що, мовляв, пішов відкат. Нічого подібного не відбулося", - підкреслив Кремінь.
На його переконання, української мови стало більше всюди, зокрема у сфері обслуговування.
- Напередодні письменник і військовий Павло Вишебаба заявив, що деякі люди, які після початку великої війни перейшли на українську, зараз знову повертаються до російської. "Я б закликав людей не піддаватися оцим інертним почуттям, а залишатися на своєму, залишатися на своїй рідній мові", - сказав він.
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