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Мовний омбудсмен спростував твердження, нібито українськомовні люди переходять назад на російську

Юлія Юліна
24 жовтня, 2024 четвер
17:44
Суспільство Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь спростував твердження про те, що частина людей, які говорили українською, знову повертаються до російської

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Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Це доволі поширене твердження, але, на мою думку, воно є хибним", - заявив Кремінь.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ рекордна кількість громадян перейшла на українську мову в окремих сферах. Російську й надалі частина людей використовує в побутовому спілкуванні, однак законом це не заборонено, нагадав мовний омбудсмен.

"Є категорія осіб, які повністю перейшли на українську. Водночас суспільство почало більше звертати увагу на системні порушення мови у різних сферах, тому виникла картинка, якою, звичайно, хоче користуватися російська пропаганда. Що, мовляв, пішов відкат. Нічого подібного не відбулося", - підкреслив Кремінь.

На його переконання, української мови стало більше всюди, зокрема у сфері обслуговування.

  • Напередодні письменник і військовий Павло Вишебаба заявив, що деякі люди, які після початку великої війни перейшли на українську, зараз знову повертаються до російської. "Я б закликав людей не піддаватися оцим інертним почуттям, а залишатися на своєму, залишатися на своїй рідній мові", - сказав він.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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