Мовний омбудсмен спростував твердження, нібито українськомовні люди переходять назад на російську

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Це доволі поширене твердження, але, на мою думку, воно є хибним", - заявив Кремінь.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ рекордна кількість громадян перейшла на українську мову в окремих сферах. Російську й надалі частина людей використовує в побутовому спілкуванні, однак законом це не заборонено, нагадав мовний омбудсмен.

"Є категорія осіб, які повністю перейшли на українську. Водночас суспільство почало більше звертати увагу на системні порушення мови у різних сферах, тому виникла картинка, якою, звичайно, хоче користуватися російська пропаганда. Що, мовляв, пішов відкат. Нічого подібного не відбулося", - підкреслив Кремінь.

На його переконання, української мови стало більше всюди, зокрема у сфері обслуговування.