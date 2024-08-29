На Одещині блискавка влучила у церкву: сталася пожежа
У четвер, 29 серпня, у селі Прямобалка Болградського району Одеської області спалахнула церква. Ймовірно, у будівлю влучила блискавка
Про це інформує головне управління ДСНС Одеської області.
Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
"Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки", - наголошують у ДСНС.
Рятувальники залучили 3 одиниці техніки та 10 вогнеборців від ДСНС, від місцевої пожежної команди Кам'янське одну одиницю техніки, 3 людей особового складу, та стільки ж також від місцевої пожежної команди.
- Подібний випадок влучання блискавки стався нещодавно, 27 серпня, в Одесі. Там загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе