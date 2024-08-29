На Одещині блискавка влучила у церкву: сталася пожежа

Про це інформує головне управління ДСНС Одеської області.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

"Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки", - наголошують у ДСНС.

Рятувальники залучили 3 одиниці техніки та 10 вогнеборців від ДСНС, від місцевої пожежної команди Кам'янське одну одиницю техніки, 3 людей особового складу, та стільки ж також від місцевої пожежної команди.