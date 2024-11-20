У Раді розробили законопроєкт про кіберсили

Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко, передає кореспондентка Катерина Галко.

"Є вже розроблений командою відповідний законопроєкт про кіберсили. Наскільки для себе зрозумів - головнокомандувач і керівник Генерального штабу не мають нічого проти, щоб спецпідрозділ був створений, а законопроєкт зареєстрований", - заявив народний обранець.

Федієнко пояснив, що війна - це сили та засоби. За його словами, силами виступають люди, а засобами - кібернетична зброя.

"Враховуючи те, що конфлікт буде якось там зупинений, я не впевнений, що він зупиниться у кіберпросторі. Кіберсили нам все ж таки потрібні", - додав він.