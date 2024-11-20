У Раді розробили законопроєкт про кіберсили
У Верховній Раді розробили законопроєкт про кіберсили. Вище військове керівництво підтримує відповідну ініціативу
Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко, передає кореспондентка Катерина Галко.
"Є вже розроблений командою відповідний законопроєкт про кіберсили. Наскільки для себе зрозумів - головнокомандувач і керівник Генерального штабу не мають нічого проти, щоб спецпідрозділ був створений, а законопроєкт зареєстрований", - заявив народний обранець.
Федієнко пояснив, що війна - це сили та засоби. За його словами, силами виступають люди, а засобами - кібернетична зброя.
"Враховуючи те, що конфлікт буде якось там зупинений, я не впевнений, що він зупиниться у кіберпросторі. Кіберсили нам все ж таки потрібні", - додав він.
- У Збройних Силах України обговорили можливість створення Кіберсил як окремого роду військ. Це дозволить значно посилити спроможності українського війська.
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