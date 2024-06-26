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Ексклюзив

На заяву Свириденко, що корупція в Україні - це російська пропаганда, у Берліні відреагували сміхом, - голова Антикорупційного центру "Межа"

26 червня, 2024 середа
22:14
Суспільство

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла, що на заяву міністерки економіки Юлії Свириденко про те, що корупція в Україні - це російська пропаганда, у Берліні відреагували "деяким сміхом"

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Є два моменти: перший, Ярмак правий, що Україна є не найкорумпованішою державою світу, але це єдине, де він правий, бо друге - мене дуже лякає, що зараз ми вже не вперше чуємо, лунає такий наратив з боку Офісу президента, з боку уряду, це відбувалося й нещодавно на офіційних панелях в Берліні на конференції з відновлення, де українські топпосадовці відверто на питання із зали, на питання німецької сторони, міжнародників - що із боротьбою з корупцією в Україні, відповідають, що це російська пропаганда. Тобто на одному із заходів, який передував взагалі офіційній конференції у Берліні в понеділок на питання із зали: як взагалі уряд планує боротися з корупцією, ми багато допомагаємо, який у вас стан боротьби з корупцією; пані Свириденко (міністерка економіки України Юлія Свириденко, - ред.) відповіла, що це все російська пропаганда", - переповіла очільниця Антикорупційного центру "Межа".

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Богуславець додала, що на цю відповідь із зали долинули незадоволені угукання та "деякий сміх".

"Це насправді лякає, бо це вже якась загальна методичка, тенденція називати всіх людей, які в громадському секторі, працюють в розслідуваннях та сфері антикорупції, що вони працюють на догоду російській пропаганді, а в Україні, мовляв, повністю корупція поборена. Ще коли Єрмак пише про це у Твіттері, він суб'єктивно може все що завгодно писати, живемо в демократичній країні, але коли саме такий наратив лунає з офіційних, міжнародних панелей, де сидять розумні люди, які мають очі, вміють читати й точно читають західну пресу про останні скандали, то це дуже наштовхує на велику кількість запитань.

  • США та союзники вважають, що Україна не докладає достатньо зусиль для боротьби з корупцією. Українські посадовці це заперечують.  
Теги:
корупція в Україні
Андрій Єрмак
Економіка
пропаганда
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