Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали поранення
У суботу, 12 жовтня, у місті Дергачі на Харківщині двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву боєприпасу, який вони намагалися розібрати
Про це повідомляє ДСНС України.
"12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих госпіталізували до обласної лікарні.
У разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета в ДСНС закликають не чіпати його, не намагатися переміщати чи розбирати, а дзвонити у поліцію чи рятувальникам за номерами "101", "102" або "112".
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