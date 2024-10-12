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Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали поранення

Катерина Ганжа
12 жовтня, 2024 субота
11:50
Суспільство швидка

У суботу, 12 жовтня, у місті Дергачі на Харківщині двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву боєприпасу, який вони намагалися розібрати

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Про це повідомляє ДСНС України.

"12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували до обласної лікарні.

У разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета в ДСНС закликають не чіпати його, не намагатися переміщати чи розбирати, а дзвонити у поліцію чи рятувальникам за номерами "101", "102" або "112".

  • Наприкінці вересня у селі Широка Балка на Херсонщині 71-річний чоловік підірвався на російській міні.
Теги:
Війна з Росією
ДСНС
Харківщина
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