Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали поранення

Про це повідомляє ДСНС України.

"12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували до обласної лікарні.

У разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета в ДСНС закликають не чіпати його, не намагатися переміщати чи розбирати, а дзвонити у поліцію чи рятувальникам за номерами "101", "102" або "112".