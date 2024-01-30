Понад 300 військових під час ротації отримали психологічну допомогу в Київському центрі реабілітації БФ "Милосердя та здоров'я", а загалом в Україні - понад 20 тис.
Благодійний фонд "Милосердя та здоров'я" продовжує розвивати декілька напрямів психологічної допомоги. Зокрема, в Києві з його ініціативи працює Центр реабілітації для військових, де захисники можуть відновитися фізично й психологічно. Тут можна отримати допомогу фахових психологів і психотерапевтів, займатися з реабілітологом на спеціальному обладнанні, пройти сеанси професійного масажу для фізичного розвантаження
"Якщо спочатку були пацієнти з розладами адаптації, то зараз це здебільшого пацієнти, які мають ПТСР і якісь змішані тривожні та депресивні розлади", - каже співробітниця Центру, психіатриня Тетяна Редько.
Тільки в Центрі в Києві вже пройшли реабілітацію понад 300 військових. Однак черга по допомогу досі величезна.
"Окрім того, ми маємо сім мобільних центрів психологічної допомоги, які працюють на прифронтових територіях. Ми розуміємо, що як волонтери ми робимо все можливе, але навіть це не закриває потреби в реабілітації. Це має бути питання державного рівня, тому що тільки волонтери забезпечити реабілітацію всіх наших захисників самостійно не можуть. А як показує практика, якщо присутній психологічний супровід, ротація військовослужбовців проходить більш ефективно", - розповідає директорка Центру реабілітації Катерина Богадельнікова.
Завдяки роботі мобільних центрів БФ "Милосердя та здоров'я" психологи на постійній основі співпрацюють із підрозділами, яким допомагають у підготовці до служби, відновленні після участі в бойових діях, в злагодженні та командотворенні. За час роботи проєкту лікарі та психологи відвідали понад 40 населених пунктів і пропрацювали з понад 20 000 військових.
"Як лікарі, ми розуміємо, що це є величезна рана, яку треба негайно загоювати. Це рана суспільства. І ми всі і, що важливо, держава має розуміти, що, тільки об'єднавшись, можна зробити суспільство світлим і здоровим", - каже засновник БФ "Милосердя та здоров'я", медик Олександр Яцина.
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