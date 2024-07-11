Попри війну: як БФ "280 днів" допомагає народжувати нове покоління українців

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Ми мали реалізовувати проєкти критичної допомоги, термінової допомоги тут і зараз. Це зокрема допомога вагітним, які опинилися в скрутному становищі з низки причин. Хтось втратив партнера або чоловіка, хтось залишився без роботи, хтось був змушений переїхати в інші куточки України. Також це допомога пологовим будинкам, які переживали дуже великий перерозподіл і навантаження новими пацієнтами, які виїхали з окупованих територій або територій, де точилися бойові дії", – розповіла Еспресо співзасновниця БФ "280 днів".

Юлія Рідченко

Благодійний фонд "280 днів" було засновано як інформаційний і просвітницький проєкт. Втім, повномасштабне вторгнення РФ дещо змінило ситуацію. Організація почала отримувати близько 500 запитів на тиждень від вагітних жінок і лікарень. Аби надати допомогу всім, хто цього потребує, благодійники заручилися підтримкою ЄС.

"Ми щомісяця закривали близько 500 заявок від вагітних жінок на адресну допомогу. Крім того, ми змогли реалізувати проєкт теплої допомоги - це надання теплих речей, (якраз коли почалися блекаути вже в осінньо-зимовий період), теплих речей для немовлят. Також завдяки цьому проєкту ми змогли налагодити ефективне партнерство з нашими донорами й розширити їхню кількість, адже завдяки допомозі ЄС у нас з’явився менеджер по роботі з партнерами та фандрейзер, який допомагав нам масштабувати ці проєкти", – розповіла журналістам засновниця БФ "280 днів" Алеся Азарова.

Алеся Азарова

Київський обласний перинатальний центр - один із медичних закладів, який отримав допомогу від БФ "280 днів". Завдяки проєкту підтримки ЄС відділення інтенсивної терапії новонароджених отримало аудіометр, білірубінометр та апарат штучної вентиляції легень.

"У нашому відділенні перебувають дітки, які передчасно народжені, немовлята з дуже малою вагою тіла при народженні, малюки, стан яких іноді буває вкрай важкий, і вони потребують специфічного лікування та виходжування. Саме тому наше відділення потребує спеціального обладнання, завдяки якому ми можемо надавати кваліфіковану допомогу новонародженим діткам, щоб наші маленькі українці мали шанс на щасливе майбутнє", – розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії КОПЦ Ганна Попова.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС виділив понад 101 млн євро на гранти організаціям громадянського суспільства та медіа в Україні.

"Загалом за час проєкту ми змогли надати допомогу близько 4000 вагітних жінок, а також близько 15 пологовим будинкам по всій Україні. Ця допомога включала різні напрями. Це було суто медичне обладнання, супутні матеріали. Це були потужні генератори, коли в них з’явилася потреба", – зазначила Алеся Азарова.

Вона наголосила, що благодійники дбали про те, аби пологові будинки працювали безперебійно.

Нині в Україні діє 56 грантових проєктів у сфері підтримки організацій громадянського суспільства. Лідерами з отримання грантів стали організації Київської, Харківської, Львівської, Сумської, Запорізької областей.

У БФ "280 днів" наголошують: наразі як ніколи важливо зберегти генофонд нації, адже мета РФ – цілковите знищення українців.

"Сьогодні, як ми знаємо, в Україні спостерігається величезна демографічна криза, просто катастрофічна. І підтримка майбутніх українських родин має відбуватися вже на етапі планування вагітності. Й тепер, на щастя, ми маємо ресурси й розуміння задля того, щоб спланувати нашу діяльність, спрямувати її саме у цьому напрямі", – пояснила співзасновниця фонду Юлія Рідченко.

Зараз, коли Україна продовжує боротьбу з російським агресором, така підтримка Європейського Союзу закладає фундамент на демократичне та європейське майбутнє нашої держави.