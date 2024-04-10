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Порошенко закликав повернути норми про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті

10 квітня, 2024 середа
15:26
Суспільство Петро Порошенко

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути норми про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті. Він обурився, що всі домовленості, які були досягнуті під час другого читання законопроєкту про мобілізацію, в останній момент скасували

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, на нараді лідерів фракцій за участі військового керівництва були узгоджені відповідні позиції щодо мобілізації.

"Я думаю, що це один з найважливіших моментів  в історії ВРУ поточного скликання. Хотів би наголосити, що фракція "Європейської Солідарності" вісім разів голосувала за мобілізацію і воєнний стан, коли вони були подані у відповідності з Конституцією Верховним Головнокомандувачем ЗСУ", – сказав Порошенко.

Він зауважив, що цей законопроєкт є "прикладом маніпуляції, знущання та обману, в тому числі народних депутатів і Верховної Ради України".

"Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора. Були досягнуті ключові домовленості. Домовленість перша – що буде знайдено компроміс по демобілізації та звільненню тих, хто відслужив або 36, або 48 місяців. Така була домовленість. Була домовленість, що буде знайдений компроміс про ротації та по відпустках не менше 6 місяців і що це буде в законопроєкті. Була домовленість про те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які знаходяться в тилу, у нас менше проблем, і відповідно це потребує менше зусиль. У той час як на фронті ситуація кардинально інша", – каже Порошенко.

Також він наголошує, що мали місце домовленості щодо того, що  кожен військовослужбовець отримає мінімум додатково 70 тисяч на фронті і додатково 10 тисяч в тилу.

"Якщо ви спробуєте хоч щось із цього знайти зараз у законопроєкті, який таємно вночі проголосований… А таблиця була роздана лише годину тому, щоб ви навмисне не встигли прочитати, за що ви голосуєте. Я думаю, це дискредитує Верховну Раду", – переконаний лідер "Євросолідарності".

"Ми пропонуємо і зараз зареєстрували закон, де міститься одна норма – демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передку. Поставте цей закон перед законопроєктом про мобілізацію в другому читанні. І тоді, і лише тоді наша фракція проголосує за цей закон. В іншому випадку ми вимагаємо направити його на повторне 2-ге читання, врахувати все, про що ми домовилися, захистити армію. Бо в армії на це кажуть: "Ні дембеля, ні грошей. Знову нас намагаються обдурити". Ми не дозволимо цього робити!" – наголосив Порошенко.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Цим законопроєктом передбачалося положення щодо демобілізації військовослужбовців після 18 чи 36 місяців безперервної служби.

Парламентський Комітет із питань нацбезпеки й оборони завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було 4269.

9 квітня з'явилася інформація про те, що комітет виключив положення щодо демобілізації й ротації військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готувався до другого читання. Виключення питання демобілізації з законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у листі до міністра оборони Рустема Умєрова. Повідомлялося, що Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт.

Теги:
Новини
Верховна Рада
ЗСУ
мобілізація
Європейська солідарність
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