Поваги та стимулів для захисників я не побачив: нардеп Ар‘єв пояснив, чому фракція "Європейська Солідарність" не голосувала за законопроєкт про мобілізацію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Фракція "Європейська Солідарність" не підтримала законопроєкт про мобілізацію найголовніше через те, що там немає теми, яка обговорювалася, - можливість звільнення зі складу ЗСУ після 36 місяців служби. Ми вважаємо, що цей закон деморалізує не тільки тих, хто може стати військовослужбовцями, а й тих, хто вже захищає Україну. Також там було багато інших норм, зокрема я не розумію норм про 100% бронювання працівників поліції, прокуратури, ДБР, бо багато з них цілком добре підготовлені до того, щоб йти та бути мобілізованими. Тобто те, що відбувається, свідчить про створення певної касти недоторканних, але при тому, наприклад, інваліди позбавлені права обрати собі самостійно того, хто буде за ними доглядати. Багато можна перераховувати, жодна правка не була підтримана, тому, оцінюючи цей законопроєкт у такому вигляді, ми утрималися", - прокоментував народний депутат України.

За його словами, також не було чітко виписано, що кожний мобілізований буде якісно підготовлений та оснащений відповідним чином. Отже, питання у тому, щоб провести мобілізацію, яка дійсно потрібна.

"Масовістю ми війну не виграємо. Україні потрібно і мобілізувати певну кількість людей для визначених пріоритетних підрозділів, і переходити на технологічну складову війни. Зрозуміло, що цей законопроєкт, як він був виписаний, це ставлення до майбутніх захисників України саме як до ресурсу, так само як ставляться у РФ. Ми не маємо права так ставитися до тих, хто захищає Україну, тому що маємо бути антиРосією. На жаль, поваги та стимулів для захисників у цьому законопроєкті я не побачив", - резюмував Володимир Ар‘єв.