Прокуратура перевіряє законність передачі землі ботанічного саду Гришка у Києві під житлову забудову
Прокурори розпочали перевірку законності укладення угоди щодо передачі заповідних земель Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка у Києві під житлову забудову
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка у Києві. Він займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. За результатами цієї перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі вказали, що оскільки ситуація щодо можливої забудови земель ботанічного саду набула широкого розголосу, вони вжили заходів задля недопущення втрати особливо цінних земель та збереження унікальних видів рослин.
У відомстві також наголосили, що діяльність на території ботсаду, яка не пов'язана з проведенням наукових досліджень, загрожує збереженню різноманітних колекцій флори. Це, своєю чергою, не відповідає меті створення об’єкта природно-заповідного фонду.
"Робота задля захисту унікальної території ботанічного саду триває", - додали у прокуратурі.
Довідково. Національний ботанічний сад імені Гришка загальнодержавного значення створений у 1935 році з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на збереження, вивчення, акліматизації, розмноження рідкісних і типових видів місцевої та світової флори. Площа ботанічного саду сягає понад 129 га. На його території є дендрарій, колекція різноманітних квіткових рослин тощо.
- 9 січня ділянку землі на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві попри заборону передали під житлову забудову. Міська влада звернулась до уряду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе