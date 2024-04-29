Просять підписати петицію про присвоєння "Героя України" загиблим бійцям: Мін'юст попередив про шахрайську схему

Про це поінформувала пресслужба Мін'юсту з посиланням на дані Держспецзв'язку.

Повідомлення, які українці отримують у свої месенджери, містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Алгоритм дій шахраїв наступний:

користувач (-ка) переходить за посиланням у фейковому повідомленні;

на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код;

користувач (-ка) вводить код у WhatsApp, аби "додати довірений пристрій";

зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Таким чином зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

Як захиститися

Держспецзв'язку радить не переходити за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.

Також варто перевіряти доменне ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Мін'юст нагадує, що офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.

Не варто вводити код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах. Натомість важливо критично ставитися до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.

Окрім того, не зайвим буде налаштувати двофакторну автентифікацію.

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