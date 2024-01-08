Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.

"Протягом вихідних фахівці Служби порятунку в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту надали допомогу 87 особам, з яких 20 дітей та 10 маломобільних осіб", - ідеться у повідомленні.

"Силами рятувальників з евакуаційної групи "Фенікс" і поліцейських вдалося вивезти до більш безпечних населених пунктів області 5 мешканців м. Авдіївка", - додали в ДСНС.