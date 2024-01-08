Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
Протягом вихідних у межах обов'язкової евакуації з прифронтових територій Донецької області вивезли 87 осіб, серед них 20 дітей і 10 маломобільних людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.
"Протягом вихідних фахівці Служби порятунку в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту надали допомогу 87 особам, з яких 20 дітей та 10 маломобільних осіб", - ідеться у повідомленні.
"Силами рятувальників з евакуаційної групи "Фенікс" і поліцейських вдалося вивезти до більш безпечних населених пунктів області 5 мешканців м. Авдіївка", - додали в ДСНС.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
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