Рішення Конституційного Суду поставить крапку в дискусії про легітимність президента Зеленського, - Магера

Таку думку висловив заступник голови Центральної виборчої комісії у 2007-18 роках Андрій Магера в коментарі журналісту Еспресо Дмитру Дідорі.

За його словами, Конституційний Суд має розтлумачити 103-тю та 108-му статті Основного закону. Однак без звернення від належних суб'єктів Конституційний Суд не зможе самостійно розглянути питання легітимності.

"Тут ключовим має бути для тлумачення ч. 1 ст. 108, де зазначено: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це не означає, що це може тривати до безконечності. Але і в травні, і в червні, і в липні, і в наступних місяцях 2024 року проблема легітимності Володимира Зеленського як президента України, на мою думку, не стоїть", - додав Магера.

Зазначимо, видання "Дзеркало тижня" стверджувало, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського, але боїться його подати.

Водночас народний депутат України, представник президента в Конституційному Суді у 2019-22 роках Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода повідомив що парламентська фракція "Слуга Народу" не подаватиме звернення до Конституційного Суду стосовно легітимності перебування Зеленського на посаді президента України.

"На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати", - зазначив він.

Також Веніславський зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. За його словами, подібна практика суперечить міжнародним нормам.

"Усі без винятку міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", - додав Веніславський.

Однією із причин відмови від проведення виборів за нинішніх умов, за його словами, є ризик недотримання прав виборців на всій території України.