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Що ми за нація, якщо не можемо потурбуватися про тих, хто нас захищає, - волонтерка Корчинська про проблеми із протезуванням військових

21 квітня, 2024 неділя
10:58
Суспільство захисник зі спортивним протезом

Фронтова волонтерка Оксана Корчинська поділилася історіями військових, які стикаються з бюрократичними перешкодами у доступі до необхідного протезування, підкреслюючи відсутність державної підтримки та потребу в змінах

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Мене страшно обурила ситуація, коли мене знайшли мої бійці з важкими пораненнями, з важкими ампутаціями, які проходили мій стабпункт (стабілізаційний пункт - місце, куди бойові медики доставляють поранених бійців з передової, - ред.), вони мене знайшли на закритій літургії. Вони розповіли, що їм кілька місяців підряд відмовляють у протезуванні й через те, що Міністерство соцполітики кілька місяців підряд не може граничні ціни поставити на протезування, якщо вилучений ключовий суглоб. Тобто це надважкі поранення, коли у хлопців навіть культі немає, і зараз в Україні це відбувається. Коли я спитала, чому ви не об'єднаєтесь і не вийдете, давайте під Мінсоц вийдемо. Вони мені кажуть: пані Оксано, нам соромно, цим же москалі скористаються - картинкою, коли ми вийдемо з ампутаціями й скажемо, що нам не можуть нормальне протезування зробити", - ділиться фронтова волонтерка.

Корчинська звернулася до Міністерства соціальної політики та міністерки Оксана Жолнович і попросила звернути увагу на цю проблему.

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"Ви зараз так само своїми діями чините антиукраїнську політику, ви все робите для того, щоб наші важкопоранені відчули, що даремно вони захищали таких чиновників, як ви. У цьому році 112 млрд грн передбачено на оплату державних службовців, і ви не можете знайти 200 мільйонів на протезування додатково, щоб протезувати наших важких військових, поставили граничну ціну на протез хлопця, який не має тазового суглоба, таку саму, як на стегно, - 12 тис. доларів. Він на палці повинен ходити? Міністерство соцполітики, чим ви займаєтеся, якщо ви не можете, маючи комісію, зібрати людей, призначити граничні ціни, вимагати й передати на уряд проєкт, що вам потрібні додаткові гроші? Я не повірю, що парламент не знайшов би 200-300 млн, коли 112 млрд на державних службовці розраховуються", - наголосила волонтерка.

За її словами, зараз багато волонтерів збирають гроші на протезування, проте ці кошти має виділяти держава.

"Ми не можемо потурбуватися про важкопоранених - та що ж ми тоді за нація, якщо не можемо потурбуватися про тих людей, які вас захищають, всіх українців, важко поранені й тепер вони повинні бідкатися, шукати додаткові гроші, щоб протезувати свої високі ампутації, це нонсенс", - додала Корчинська.

  • Раніше у МОЗ повідомляли, що кожен український військовий, який пережив поранення, має отримувати три години реабілітації на день. Вартість повного 21-денного курсу становить 33 600 грн.
  • У лютому уряд запустив пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування ветеранів. На реалізацію програми виділили 750 млн грн.
Теги:
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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