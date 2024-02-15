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Щороку в Україні реєструють близько тисячі випадків онкозахворювань у дітей, - МОЗ

15 лютого, 2024 четвер
15:32
Суспільство відділення онкогематології

В Україні щорічно діагностують близько тисячі випадків онкологічних хвороб у дітей: найбільш поширеними є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку

Про це інформує МОЗ, посилаючись на дані Національного канцер-реєстру. 

Там нагадали, що 15 лютого відзначають Міжнародний день дитини, хворої на рак. Як указують у МОЗ, у дітей переважно неможливо встановити причини виникнення онкозахворювання та запобігти його розвитку. 

В Україні щорічно фіксують близько тисячі випадків онкологічних хвороб у дітей, серед яких найпоширеніші - лейкемія (рак крові) та рак головного мозку. Водночас у світі, за даними ВООЗ, рак діагностують у близько 400 тисяч дітей та підлітків до 19 років. 

"Всі види медичної допомоги як для дорослих, так і для маленьких пацієнтів з онкологією є безоплатними, адже їх покриває Програма медичних гарантій. Серед послуг - діагностика, лікування включно з ліками, а також подальша реабілітація та паліативна допомога. Крім того, дітям з онкологічними хворобами сьогодні в Україні вже здійснюють трансплантацію кісткового мозку. І це повністю безоплатно для сім’ї хворої дитини", - йдеться у повідомленні. 

У МОЗ розповіли, як можна допомогти дітям, хворим на рак. Українці можуть: 

  • долучитися до реєстру донорів кісткового мозку
  • стати регулярними донорами крові та поширювати культуру донорства

"Якщо з раком бореться ваша знайома родина, запитайте у них, чим допомогти. Це можуть бути не лише гроші чи кров, а й організаційна підтримка: знайти медичний заклад, готовий прийняти пацієнта чи ліки в наявності тощо. Будьте поруч із ними в цей складний період", - додали в МОЗ. 

  • Раніше у відділенні онкогематології львівської дитячої лікарні святого Миколая запрацював освітній простір "Школи супергероїв" для дітей, які проходять лікування. 
Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
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