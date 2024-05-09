Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Сир із пліснявою: особливості виготовлення та чому його варто вживати

Сир із пліснявою: особливості виготовлення та чому його варто вживати

9 травня, 2024 четвер
11:15
Суспільство Сири з пліснявою
Зміст

Що перше спадає вам на думку, щойно ви почуєте "сир із пліснявою"? Найімовірніше, це різкий та яскравий запах. Однак, чи знаєте ви, що ці сири дуже корисні для людини?

Сири з пліснявою можна використовувати для приготування смачних страв або подавати як закуску. Вони чудово поєднуються з фруктами, горішками або медом, які вигідно підкреслюють їх смак. Важливо, що ці сири не лише смачні, а також досить корисні. 

Патогенна цвіль та "шляхетні" грибки

У людей дуже часто виникає питання, чим відрізняється сир, який поріс цвіллю через те, що залежався в холодильнику, та той, який ми купуємо одразу із цвіллю? Відповідь на це питання досить проста та очевидна.

Сир, який поріс цвіллю через псування, може бути небезпечним для споживання через наявність шкідливих мікроорганізмів, що виникають при неправильному зберіганні або обробці продукту. Такий сир має неприємний запах та вигляд, його споживання небезпечне, адже може спричинити харчове отруєння або інші проблеми зі здоров'ям.

Зі свого боку сир зі спеціально вирощеною цвіллю є безпечним та навіть корисним для споживання, оскільки виготовляється згідно з встановленими стандартами. У виробництві такого продукту використовують спеціальні види грибів, які не тільки безпечні для здоров'я, але й надають сиру певні смакові якості та унікальний аромат.

Крім того, грибки для сирів спеціально виведені в лабораторіях та мають природні властивості, що допомагають знищувати патогенні мікроорганізми. Як відомо, сьогодні низка видів цих мікроорганізмів використовуються в фармакології для виробництва антибіотиків.

Як бувають види сири з пліснявою?

Сири із пліснявою виготовляються за допомогою спеціальних визначених видів грибків роду Penicillium, які можуть додавати до молока на етапі формування сиру або наносять вже на молодий сир. Процес залежить від того, який кінцевий продукт хоче отримати виробник.

Після того як сир оброблений грибками, його переносять до спеціального приміщення для дозрівання. Там створюють чітко визначені умови температури, вологості та повітряного потоку, залежно від типу сиру.

Сир із білою пліснявою

Сир із білою пліснявою, такий як камамбер, боніфац або брі, виготовляється шляхом додавання грибків Penicillium candidum або Penicillium camemberti під час процесу виготовлення сиру. Ці види грибів зазвичай розпорошують на поверхні вже готового продукту та залишають дозрівати.

Сири із білою пліснявою мають м'яку кремоподібну текстуру. Вони можуть бути більш рідкими в центрі, з плавним переходом до більш твердої зовнішньої частини. Ці молочні продукти мають ніжний, м'який смак з легкими ароматами грибів та вершків. Залежно від виду також можуть мати легку кислинку чи гостроту.

Фото: Freepik

Сири з блакитною пліснявою

Сири з блакитною пліснявою відомі своїм вираженим смаком, ароматом та характерним "малюнком" блакитної або зеленуватої плісняви роду Penicillium roqueforti або Pencillium glaucum, яка пронизує всю масу сиру. Ці грибки надають сиру особливий смак і аромат. Під час їх приготування вже оброблені грибками головки сиру пронизують спицями, це відкриває доступ повітря та запускає процес розростання цвілі всередині. До найпопулярніших сирів з блакитною пліснявою відносять:

  • Рокфор - це сир, що має густу сітку блакитної плісняви, яка розсіяна по всій площі та виробляється з овечого молока. Він має інтенсивний смак з вираженими грибними нотами. Його текстура може бути крихкою, аромат - насиченим і складним.
  • Горгонзола – італійський сир з коров'ячого молока, що має крихку та маслянисту текстуру з насиченим смаком. Горгонзола може бути більш ніжною з глибокими грибними та горіховими нотками, або пікантною.
  • Стілтон - англійський блакитний сир з коров'ячого молока, його смак зазвичай глибокий та насичений, може мати фруктові нотки.
  • Дор блю - входить до числа найвідоміших і найпопулярніших сирів, має м'яку і вершкову текстуру з численними темно-блакитними прожилками, які роблять його неповторним. Смак сиру може бути пряним та насиченим, з горіховими нотками та легкою гірчинкою.
  • Данаблю – данський сир з коров'ячого молока, що має крихку та м'яку текстуру, яка дуже легко розсипається. Він має характерні смакові вершкові нотки, досить солоний та з гірчинкою.

Всі ці сири мають різну витримку та деякі секрети приготування, тому смак досить сильно відрізняється.

Фото: harch.tech

Крім того, є види сиру, що мають два види грибків одразу: білу та блакитну. Так, сир "Баварія блю" зверху покритий Penicillium camemberti, а всередині має вкраплення блакитної Penicillium roqueforti.

Сири з червоною пліснявою

Сири з червоною пліснявою — це особлива категорія сирів, які відрізняються своїм характерним кольором та унікальним смаком. Червона пліснява, яка утворюється на поверхні сиру, надає йому виразний зовнішній вигляд, відтінок може варіюватися від світло-рожевого до більш насиченого червоного, залежно від сорту та умов його виробництва.

Сири з червоною пліснявою мають насичений аромат і складний смак. Вони можуть мати нотки горіхів, фруктів, грибів та навіть легкий пікантний присмак. Їх зазвичай виготовляють за принципом брі, але із додаванням грибків роду Penicillium candidum.

Найпопулярніші сорти включають: Мюнстер, Ліваро, Маруаль. Однак, вони не дуже часто зустрічають на прилавках наших магазинів.

Яка користь від сирів із цвіллю?

Для виготовлення таких сирів зазвичай використовують натуральне молоко без додавання штучних барвників, консервантів та інших шкідливих інгредієнтів. Це дозволяє зберегти природний смак та корисні властивості продукту. Крім того, сири із цвіллю мають такі переваги:

  • Вони містять багато білка, кальцію та фосфору, які є важливими для здоров'я кісток та м'язів. Особливо важливо, що після ферментації, в такому сирі є близько 20% легкозасвоюваного білку.
  • "Шляхетна" цвіль, що присутня у деяких сирах, може сприяти збагаченню мікрофлори кишечника, містить пробіотики, які сприяють поліпшенню травлення.
  • Триптофан, який містяться в сирі, може позитивно впливати на вироблення гормонів та покращувати настрій. Крім того, ці молочні продукти є відмінним джерелом різних вітамінів та мінералів, зокрема, вітаміну А, К, магнію, натрію, які важливі для правильного функціонування організму.

Звісно, важливо споживати ці сири з обережністю та у невеликій кількості, оскільки вони містять багато солі та насичених жирних кислот.

Фото: Shutterstock

Чи може сир із пліснявою зіпсуватись?

Сири з пліснявою, як і будь-які продукти, мають свій термін придатності. Крім того, вони можуть зіпсуватися, якщо їх зберігати неправильно. Ось деякі ознаки того, що сир із пліснявою зіпсований:

  • Неприродні кольори плісняви. Якщо пліснява на білому сирі має коричневі вкраплення, або блакитна/червона пліснява втратила свій колір, це може бути ознакою того, що сир зіпсувався.
  • Неприємний різкий запах. Якщо сир має неприродний запах, який відрізняється від звичайного аромату плісняви, це може свідчити про його псування. Так, індикатором псування сиру із білою пліснявою може бути запах аміаку, а з блакитною пліснявою – спирту.
  • Якщо текстура сиру стала липкою, вологою або покрилась слизом, це свідчить про псування та розвиток хвороботворних бактерій.

Завжди звертайте увагу та термін придатності та цілісність пакування. Якщо ви помітили будь-яку з ознак псування, краще відмовитися від його споживання, оскільки це може бути небезпечним для здоров'я.

Теги:
Новини
Здоров'я
кухня
корисні поради
Читайте також:
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
6 травня, 2024 понедiлок
Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
Карта. Часів Яр_0805
Автор Богдан Бачинський
8 травня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 1-8 травня: зс РФ втратили перемогу на 9 травня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.31
    Купівля 39.31
    Продаж 39.8
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
9 травня
12:31
Еспресо логотип
Росія атакувала супутникове мовлення Еспресо
12:25
Ексклюзив
мобілізація
Нардепка Фріз розповіла, чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених
12:25
прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Прем'єр Ірландії повідомив, що братиме участь в українському Саміті миру
12:02
OPINION
Андрій Магера
Путін нелегітимний з 2018 року
12:01
електроенергія
Значний дефіцит, можливі аварійні відключення: ситуація в енергосистемі станом на 9 травня
11:58
телевізор немає сигналу
Російські хакери зламали супутниковий сигнал українських каналів і запустили трансляцію параду в Москві
11:53
речник Держдепу США Метью Міллер
"Повернемося до того темпу, в якому були до перерви у фінансуванні": речник держдепу США про допомогу Україні
11:47
Росіяни приписали Наталі Портман фейкові слова про червону армію
Напередодні 9 Травня росіяни поширили фейкові цитати Ді Капріо, Йовович і Портман про червону армію
11:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія завдала найбільших за останні тижні ракетних ударів по Україні та як збивають ворожі дрони на підльоті до Києва. Акценти світових ЗМІ 9 травня
11:25
Роберта Мецола і Руслан Стефанчук
До Києва прибули міністерка розвитку Німеччини Шульце та президентка Європарламенту Мецола
11:20
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Накопичених військ РФ недостатньо для штурму Харкова, але ворог здатен на рейдові дії, - військовий оглядач Попович
11:16
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
Пісня представниць України на Євробаченні-2024 Teresa & Maria перебуває в чартах 27 країн світу
11:14
Микола Сольский
Рада звільнила міністра агрополітики Сольського
11:08
На перші €4 млн, які словаки зібрали для України, закуплять майже 2 700 артснарядів
10:51
Верховна Рада
Рада підтримала в цілому законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації
10:51
"Орел і Решка"
Росіяни зніматимуть "Орел і Решка" в окупованому Маріуполі, українська продюсерка пригрозила судом
10:50
OPINION
Ірина Федорів
(Не)відновити Мінрегіон. На Банковій усвідомили наслідки неякісного урядування Кубракова? 
10:46
Оновлено
Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України – міністр з питань громад
Парламент звільнив віцепрем'єра Кубракова
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:20
Ніколас Кейдж
Співачка FKA Twigs та Ніколас Кейдж зіграють Марію та Йосипа у фільмі жахів про Ісуса
10:14
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_0805
Відбувалися стрілкові бої, але в Часів Яр ворог не зайшов, - боєць ЗСУ Сазонов
10:11
Полював на системи ППО та позиції Сил оборони: СБУ затримала рецидивіста з Харкова
10:09
OPINION
Валерій Пекар
Нам потрібне "Ніколи знову 2.0"
09:52
вибори у Північній Македонії
Вибори у Північній Македонії: перемогу здобула опозиція
09:43
Білий Дім
Наприкінці року Байден може зробити новий запит на допомогу Україні
09:39
Оновлено
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін розпочав візит до Угорщини
09:38
На фото: Логотип Євробачення-2024
Усе про другий півфінал Євробачення-2024: хто виступає та де дивитися
09:32
Ексклюзив
Авдіївка
Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які дочекались росіян, - начальник Авдіївської МВА Барабаш
08:55
Чернігів
МВА: Росія планує удари по телевежі та адмінбудівлях Чернігова
08:43
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Харкова 8 травня 2024 року
Росія 8 травня атакувала житловий район Харкова: серед поранених 4 дитини, двоє з них в реанімації
08:36
Нікополь. Обстріл
РФ вранці вдарила по Нікополю: двоє загиблих та постраждалих
08:26
Маркіян Дмитрасевич
ВАКС арештував заступника міністра агрополітики Дмитрасевича до 7 липня
08:21
окупант
В окупованому Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих із підрозділів росармії, - голова Луганської ОВА
08:05
OPINION
Юрій Богданов
Війна: що буде далі? Тактичний і стратегічний погляд
08:01
Інтерв’ю
Зоя Литвин
Освіта в Україні: комплекс меншовартості та знецінення ролі вчителя. Розмова із Зоєю Литвин
07:55
Оновлено
шахед
Нічна атака РФ: через влучання БПЛА на Миколаївщині пошкоджений будинок культури
07:53
військовий квиток, мобілізація
Коли релігійні переконання можуть стати підставою для ухилення від мобілізації: роз'яснення Верховного суду
07:44
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
Росія завела ракетоносії у Чорному морі до пунктів базування
07:40
Оновлено
втрати окупантів
Система РСЗВ, 1300 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:33
Оновлено
Білгород
РФ заявила про знищення 21 повітряної цілі: у Краснодарському краї є влучання по нафтобазі, у Білгороді 8 постраждалих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV