Статус УБД можна буде оформити на порталі Дія
У пʼятницю, 12 липня, Уряд ухвалив постанову: оформити статус УБД можна буде на порталі Дія
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Мінцифри.
"Працюємо, щоб бюрократії було менше в житті наших захисників та захисниць. Нещодавно додали посвідчення ветерана в Дію, а вже скоро оформити статус учасника бойових дій можна буде за кілька кліків — на порталі Дія", - йдеться у повідомленні.
Зараз потрібно звертатись до спецкомісії або військової частини, щоб подати документи на статус УБД.
"Сервіс у Дії спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на кадрові служби військових частин. Цифровізуємо, щоб наші герої не витрачали часу на черги", - наголосили у Міністерстві.
Подати заяву про отримання статусу УБЖ також можна буде в будь-якому ЦНАПі - незалежно від зареєстрованого місця проживання.
- 26 червня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури надання статусу УБД.
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