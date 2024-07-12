Статус УБД можна буде оформити на порталі Дія

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Мінцифри.

"Працюємо, щоб бюрократії було менше в житті наших захисників та захисниць. Нещодавно додали посвідчення ветерана в Дію, а вже скоро оформити статус учасника бойових дій можна буде за кілька кліків — на порталі Дія", - йдеться у повідомленні.

Зараз потрібно звертатись до спецкомісії або військової частини, щоб подати документи на статус УБД.

"Сервіс у Дії спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на кадрові служби військових частин. Цифровізуємо, щоб наші герої не витрачали часу на черги", - наголосили у Міністерстві.

Подати заяву про отримання статусу УБЖ також можна буде в будь-якому ЦНАПі - незалежно від зареєстрованого місця проживання.