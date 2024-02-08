Суддям, які не виконували своїх повноважень, держава виплатила зарплат на 430 млн грн, - Держаудитслужба

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Аудит охопив діяльність Державної судової адміністрації за 2021-2022 роки, а також перше півріччя 2023 року. За його підсумками встановлено, що 374 судді місцевих загальних судів отримували виплату суддівської винагороди попри те, що не виконували своїх повноважень. Держава виділила з бюджету понад 430 млн грн.

"Ми проводимо аудит Державної судової адміністрації, під час якого виявили шокуючі факти. Наприклад, деякі судді продовжують отримувати заробітну плату, не виконуючи свої повноваження. Ще більше – судді, які під вартою чи взагалі стали громадянами РФ також отримають винагороду з бюджету", - сказала голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

З 374 суддів не здійснювали правосуддя з незалежних від них причин 110. Деякі з них мобілізовані, а інші подали документи, однак ще не призначені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Попри відсторонення від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної або дисциплінарної відповідальності, заробітну плату отримували 9 суддів. Зазначено, що на таких порушників держава виділила 6,5 млн грн.

"Серед найвідоміших випадків – суддя Макарівського районного суду Київської області Тандир О., який з травня минулого року перебуває під вартою. Але за червень-листопад минулого року цей суддя отримав майже 400 тис. грн суддівської винагороди. Інший випадок – суддя Брянського міського суду Луганської області отримав винагороди та нарахувань з 2021 року на загальну суму 2,4 млн грн. Причому цей суддя набув громадянство іншої держави (Російської Федерації)", - нагадали в Держаудитслужбі.