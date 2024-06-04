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Темники є у всіх каналів, які включені у Єдиний телемарафон, - нардеп Железняк

4 червня, 2024 вiвторок
22:35
Суспільство Ярослав Железняк

Ярослав Железняк, народний депутат України, наголосив, що відсутність цензури в українському медіа - повна брехня, яка не відповідає дійсності

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В "Укрінформі" були темники й всі їх побачили. Чесно кажучи, від людей, які керували від ОП "Укрінформом", я не очікував чогось іншого. Чи є темники у всіх каналів, які включені у Єдиний телемарафон, окрім до недавнього часу Суспільного? Так, є. Я, як депутат, вже достатньо багато знаю людей з медійного ринку, які прямо говорять: "Пробач, хочемо тебе включити, але запропонуй когось іншого, бо не можемо, нам Офіс забороняє", - зазначив народний депутат України.

За його словами, канал "Рада" під час війни 290 млн грн бюджетних грошей перекинув на фірму Міндіча (кінопродюсер і бізнесмен, один зі співвласників "Квартал 95") "Кінокіт" разом з Кирилом Тимошенком, тобто це наших грошей, державних податків.

"Тому у мене нема претензій до жодного власника приватного каналу, бо він це робить за свої гроші. Раніше олігархи це робили, напевне, для лобіювання. Зараз взагалі складно зрозуміти прибутковість медійного ринку. Але це робиться не за мої гроші, не за гроші податків. А канал "Рада", який практично не показує опозицію у нормальний прайм-тайм (найкращий час телетрансляції), спилив через фірми 290 млн грн. Тому, коли хочете розповідати, що немає цензури, то це повна брехня, яка не відповідає дійсності", - підкреслив Ярослав Железняк.

Що передувало

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.

Власні кореспонденти державного інформаційного агентства "Укрінформ" в грудні 2023 року отримали списки з бажаними та небажаними темами, але вирішили не спиратися на них.

Очільниця ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова вважає, що дотичною до заборон та дозволів щодо тем та спікерів може бути стратегічна радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна

Теги:
Україна
цензура
журналісти
суспільне мовлення
Ярослав Железняк
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