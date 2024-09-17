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Це виглядає нечесним підходом: нардеп Павленко щодо законопроєкту про підвищення податків

Ірена Моляр
17 вересня, 2024 вiвторок
22:45
Суспільство податки

Ростислав Павленко, народний депутат України, вважає, що треба оподатковувати те, що завдасть найменшого болю, а саме гральний бізнес, тютюн, алкоголь, натомість податки спрямовуються на тих, хто працює легально

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Наголошу, з досвіду державного управління, що підвищення податків є лише крайнім та останнім способом наповнення бюджету або забезпечення необхідних виплат. Перше, що треба робити, - ефективне використання наявного. А коли нам Міністерство фінансів каже, що з грошей, які забрані із прибуткового податку військових, торік витратили 45%, а у 2024 – 65% від того, що заплановано на відповідний період, то тоді треба змінювати спосіб спрямування цих коштів, щоб вони доходили до військових. До другого читання будемо пропонувати, щоб повернулися до формули, коли громади можуть напряму забезпечувати бригади як дронами, так і всім необхідним", - зазначив нардеп.

За його словами, у 2014-15 роках наповнення бюджету відбувалося через спрощення управління, зниження єдиного соціального збору і таке інше. Тобто є речі, які дадуть досить швидкий ефект.

"Лише сьогодні щось прийняли по митниці, по державних закупівлях. Податковий законопроєкт з'явився аж у липні, вже не кажучи про те, що це можна було робити раніше. Однак зараз поспіхом це робиться. Якщо мова йде про підвищення податків, то оподатковуйте те, що завдасть найменше болю. Скільки вже було сказано про гральний бізнес, тютюн, алкоголь – цього всього ми не бачимо, а натомість податки спрямовуються на тих, хто працює легально. І це виглядає трохи нечесним підходом. З рештою, перед тим, як підвищувати податки, бажано підрізати трошки видатки. Бо знайшли навіть при такому першому проходженні законопроєкту близько 18 млрд грн, які можна було б безболісно урізати, щоб на меншу суму підіймати податки. Це не є чесним підходом, ми проти нього. І до другого читання будемо переконувати, щоб все ж таки був здоровий економічний підхід до того, щоб забезпечити військових, але не вбивати економіку", - резюмував Ростислав Павленко.

  • 17 вересня Верховна Рада України підтримала у першому читанні "історичний законопроєкт" #11416-д про підвищення податків.
Теги:
Економіка
Україна
Верховна Рада
податки
військові
державний бюджет
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