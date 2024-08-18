"Це закон не про релігію, а про безпеку", - нардеп Ар'єв про голосування за заборону УПЦ МП

Про це повідомив народний депутат України Володимир Ар’єв у етері телеканалу "Еспресо".

"Станом на 18 серпня цей законопроєкт стоїть першим у порядку денному після відкриття засідання Верховної Ради у вівторок. Тобто одразу ж він буде голосуватися. Чи буде він проголосований, я можу сказати точно лише тоді, коли побачу цифри на табло. Чи будуть якісь провокації? Можливо, з огляду на "ритуальні танці" нардепа Дмитрука, колишнього "слуги", а зараз новітнього ОПЗЖиста, можна очікувати якихось протидій. Я не знаю щодо його всесильності, але ми самі розуміємо, що інструментарій може бути різний. Якщо це стосується московських попів, то провокації можуть бути найрізноманітніші. Я навіть не хочу припускати щось, але з огляду на сектантство і те, що за всім цим стоять російські спецслужби, треба бути обережними", - зазначив він.

Влада опинилась у ситуації, коли вони просто не могли не ухвалити рішення про те, що треба голосувати за заборону УПЦ МП, зауважив нардеп.

"Чи буде закон проголосований, побачимо у вівторок. Але те, що вже на третьому році повномасштабної війни з Росією досі не був навіть на рівні Ради національної безпеки і оборони санкціонований релігійний департамент ФСБ РФ в Україні, викликає досить серйозні питання. Адже законопроєкт не про релігію, а про безпеку", - додав він.

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Заява голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про те, що законопроєкт №8371 передбачає юридичний механізм перевірки громад церкви Московського патріархату на зв'язки з РПЦ – компромісний варіант, вважає Ар’єв.

"Інша справа, щоб цей компромісний варіант не нівелював саму ідею цього закону. Це означає, що російська православна церква як структура, через її прямі зв’язки зі спецслужбами країни-агресора, буде просто заборонена. Церква, яка має зв’язки із РПЦ і зареєстрована в Україні, повинна миттєво розірвати всі зв’язки з РФ, або її діяльність припиняється. А 9 місяців дається відповідним приходам, бо кожен приход, кожна церква в селі чи містечку зареєстровані як окрема юридична особа. Їм дається 9 місяців для того, щоб визначитися, з ким вони: залишаються з Україною чи з агресором", - пояснив він.