У 2025 році НМТ складатимуть з чотирьох предметів, ДПА не буде
Верховна Рада України у вівторок, 29 жовтня, проголосувала за законопроєкт №12053 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт проголосували 258 депутати.
Він передбачає проведення у 2025 році Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у формі Національного мультипредметного тесту (НМТ). Абітурієнти складатимуть чотири предмети, з них три - обов'язкові, а саме "Українська мова", "Математика", "Історія України". Ще один предмет буде на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").
Водночас для учнів 4, 9 та 11 класів не відновлюватимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА).
"Відповідно НМТ здають лише ті з випускників, хто вступає до ЗВО", - пояснив Железняк.
- Раніше портал Освіта.ua створив покроковий алгоритм дій для абітурієнта році після проходження Національного мультипредметного тесту.
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