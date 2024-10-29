У 2025 році НМТ складатимуть з чотирьох предметів, ДПА не буде

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 258 депутати.

Він передбачає проведення у 2025 році Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у формі Національного мультипредметного тесту (НМТ). Абітурієнти складатимуть чотири предмети, з них три - обов'язкові, а саме "Українська мова", "Математика", "Історія України". Ще один предмет буде на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Водночас для учнів 4, 9 та 11 класів не відновлюватимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА).

"Відповідно НМТ здають лише ті з випускників, хто вступає до ЗВО", - пояснив Железняк.