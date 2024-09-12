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Головна Суспільство У Києві чоловік повідомив, що його вдарив народний депутат: поліція зʼясовує обставини

У Києві чоловік повідомив, що його вдарив народний депутат: поліція зʼясовує обставини

Дар'я Куркіна
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У Києві чоловік звернувся до правоохоронців, стверджуючи, що його вдарив народний депутат України

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Про це повідомляє поліція столиці.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводять перевірку", - йдеться в матеріалі.

Поліція не оголошує імʼя нардепа, проте в соцмережах поширюють відео з Олександром Куницьким. У ролику чоловік розповідає про те, що його нібито вдарив Куницький, у той час нардеп перебуває поряд.

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Теги:
Кримінал
Україна
поліція
новини Києва
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