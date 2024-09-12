У Києві чоловік повідомив, що його вдарив народний депутат: поліція зʼясовує обставини
У Києві чоловік звернувся до правоохоронців, стверджуючи, що його вдарив народний депутат України
Про це повідомляє поліція столиці.
"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводять перевірку", - йдеться в матеріалі.
Поліція не оголошує імʼя нардепа, проте в соцмережах поширюють відео з Олександром Куницьким. У ролику чоловік розповідає про те, що його нібито вдарив Куницький, у той час нардеп перебуває поряд.
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