У Києві чоловік повідомив, що його вдарив народний депутат: поліція зʼясовує обставини

Про це повідомляє поліція столиці.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводять перевірку", - йдеться в матеріалі.

Поліція не оголошує імʼя нардепа, проте в соцмережах поширюють відео з Олександром Куницьким. У ролику чоловік розповідає про те, що його нібито вдарив Куницький, у той час нардеп перебуває поряд.